Der Abbruch der Donaubrücke wird auch die Donau auf einem kleinen Teilstück tangieren. Im Bereich der Brücke wurde die Donau nun kanalisiert wie man es von vielen Begradigungen kennt, etwa auch von der Donaubrücke bis zur Eisenbahnbrücke vor 45 Jahren. Aber die Kanalisierung ist nur für die Dauer der Abbrucharbeiten geplant.

Bevor das Bachbett der Donau auf rund fünf Meter eingeengt wurde, um Stahlbetonplatten darauf zu legen und die Betonteile abzufangen, wurde von der Fischereibehörde die Abfischung vorgeschrieben. Die Fische wurden mit einem sogenannten Elektrofischfanggerät betäubt, eingesammelt und umgesetzt.

Einige Fische haben noch Schonzeit, es gibt aber auch sogenannte Kleinfische die ganzjährig geschützt sind. Und genau um die ging es vordringlich, es sind Kleinfische die sich am Bachgrund aufhalten. Große Fische suchen das Weite wenn das Bachbett eingeengt wird, die Kleinfische werden zugedeckt. Deshalb galt es nun, die Kleinfische zu retten.

Es gibt ihn noch in der Donau: den hier selten gewordenen Steinkrebs. | Bild: Paul Haug

Die Geisinger Angler nahmen zusammen mit einigen Mitgliedern der Anglervereinigung Donaueschingen-Pfohren die Bestandssicherung vor. An einigen Stellen war die Donau so tief, dass mit dem Boot gefischt wurde. Geborgen wurden über 1850 Fische, die meisten geschützte Kleinfische wie Elritzen, Lauben, Gründlinge oder Bitterlinge. Wo letztere sind, sind auch Muscheln, und auch die gibt es in der Donau.