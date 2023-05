Eine Woche voller Unfälle. Und wieder hat es gescheppert. Bereits am Montag hat es gekracht – und am Donnerstag auch. Es ist damit innerhalb von fünf Tagen der fünfte Unfall auf der Autobahn bei Geisingen. Und wieder spielt die regennasse Fahrbahn eine Rolle.

Rund 12.000 Euro Schaden an einem BMW Kombi und an Autobahn-Schutzplanken sind die Folgen eines Unfalls, der sich am späten Donnerstagnachmittag, 11. Mai, zwischen der Autobahnanschlussstelle Geisingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim auf der Bundesautobahn A81 etwa auf Höhe Geisingen ereignet hat.

Autobahn 81 Massiver Schaden: Elektro-Porsche kracht auf der Autobahn bei Geisingen in die Leitplanken Das könnte Sie auch interessieren

Zu schnell gefahren und geschleudert

Laut Polizei sei gegen 16.40 Uhr ein 40-Jähriger mit einem BMW auf der zu dieser Zeit regennassen Fahrbahn der A81 von Singen in Richtung Stuttgart gefahren. Kurz nach der Autobahnanschlussstelle Geisingen sei der BMW aufgrund einer nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit beim Überholen eines anderen Fahrzeugs ins Schleudern geraten und gegen die Außenschutzplanken der Autobahn gekracht.

Der BMW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Wagen entstand Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Auch die Schutzplanken wurden mit knapp 2000 Euro beschädigt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des Fahrzeugs. Infolge des Unfalls bildete sich auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart ein Rückstau von etwa vier Kilometer.