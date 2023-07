Vor wenigen Tagen war die Region Geisingen Ziel mehrerer Schwertransporter, darunter befand sich ein entsprechendes Kranfahrzeug. Schon in der Nacht waren drei Betonfertiggebäude mit Schwerlastern nach Geisingen unterwegs und warteten vor Leipferdingen, bei der Kirchtalhalle Kirchen-Hausen und bei der Stadthalle Geisingen auf ihren Einsatz. Die PoP-Stationen für die Glasfaserversorgung wurden angeliefert.

Es handelte sich dabei um Fertiggebäude aus Stahlbeton, die teilweise bereits mit der benötigten Technik ausgestattet waren. Sie haben ein Gewicht von jeweils 27 Tonnen und entsprechende Ausmaße, sodass sie mit speziellen Tiefladern angeliefert wurden. Der große Autokran ist nicht kleiner und ist, um sicher die Kranarbeiten ausführen zu können, mit über 40 Tonnen Ausgleichsgewicht bestückt. Außerdem müssen für die Stützen des Krans noch entsprechende Unterlagen aus Stahl und Holz angeliefert werden, damit der Kran sicher steht.

Die Gewichte werden mit dem Kran selbst eingehoben, dann kann das Setzen der PoP-Stationen beginnen. Der PoP (Point of Presence) ist das Herzstück einer Glasfaserverkabelung. Er bildet als regionale Technikzentrale die Schnittstelle zwischen dem Weitverkehrs-Backbone und dem neu zu erstellenden Access-Netz hin zum Kundenanschluss. Im sogenannten FTTB- oder FTTH-Netz ist der PoP die letzte elektrische Stelle im Netz: Hier werden die Fasern mit den Lichtsignalen belegt, die dann bis zur Glasfaserbox im Haus durchlaufen. Für die Anzahl der entsprechend dimensionierten Fahrzeuge waren Straßensperrungen erforderlich. Die Arbeiten verliefen schneller als gedacht und waren deshalb auch einige Stunden früher als geplant fertig.

Die PoP-Stationen stehen, die Bautrupps der Firma Aytac sind in der Region Geisingen unterwegs und verlegen die Leerrohre und Glasfaserleitungen. Nicht immer schlüssig ist die Einteilung darin, was ein weißer und was ein grauer Fleck ist. Aber was als gut gemeldet wurde, obwohl die Leistung nie ankommt, gilt nicht als weißer Fleck. Hoffnung besteht nun darin, dass irgendwann auch die sogenannten grauen Flecken in ein Förderprogramm aufgenommen werden.

Über 6 Millionen Euro investiert die Stadt in den Glasfaserausbau für die Versorgung der weißen Flecken. Nun stellt sich die Frage, wann endlich das schnelle Internet kommt. Doch da müssen sich die Geisinger noch etwas gedulden. Denn im Anschluss an das Netz im Landkreis Tuttlingen klafft noch eine Lücke. Die Leerrohre von Immendingen nach Geisingen liegen schon seit einigen Jahren. Sie wurden zusammen mit der Stromversorgung vom Umspannwerk Geisingen zum Daimler-Testgelände verlegt. Aber die Glasfaserkabel fehlen noch. Zwar wurde schon im letzten Jahr durch die Breitbandinitiative Tuttlingen (BIT) des Landkreises das Einziehen der Glasfaser als Verbindung geplant, stockt jedoch durch umständliche Vorschriften, was die Vergabe der Planung und Aufführung betrifft. Derzeit sei die BIT, so Geschäftsführer Frank Baur, in Verhandlungen mit einem Ingenieurbüro und einer Baufirma. Das könne sich noch etwas hinziehen. Man hoffe aber, dass bis zum Spätherbst die Leitung steht. Die PoP-Station in Geisingen versorgt Geisingen und Gutmadingen.