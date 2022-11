von Thomas Schröter

Der Gemeinderat hat sich bei seiner jüngsten Sitzung mit der Klein- und Vorschulkinderbetreuung unter dem Aspekt von Angebot und Nachfrage befasst. Was soll passieren, wenn in einem Kindergarten in der Region Geisingen mehr Anmeldungen erfolgen, als Betreuungsplätze vorhanden sind? Das Gremium stimmte der Einführung eines nach einem Punktesystem gewichteten Kriterienkataloges zu.

In dieser Diskussion setzte Stadtrat Holger Stoffler (FW/FDP) zu einem Vorstoß an. „Wie wäre es, wenn wir den Aspekt ‚Engagement im Ehrenamt‘ in den Kriterien aufnähmen? Wenn ein oder beide Elternteile ehrenamtlich engagiert sind, gäbe es dafür Punkte. Das wäre doch ein echter, greifbarer Mehrwert für das Ehrenamt“, schlug Stoffler (FW/FDP) vor.

Das Punktesystem Künftig werden bei der Anmeldung bestimmte Kriterien abgefragt. Darunter fallen beispielsweise Aspekte, wie der Wohnsitz des jeweiligen Kindes, Geschwisterkinder, die bereits den gewünschten Kindergarten besuchen sowie die Familiensituation. Ebenfalls berücksichtigt werden Punkte, wie der Status „alleinerziehend“ und die Berufstätigkeit und deren Umfang eines oder beider Elternteile. Wer hauptberuflich in einer der Kitas in der Region Geisingen arbeitet, erhält ebenfalls Pluspunkte. Zum Zuge kommt letztlich in Fällen, in denen die jeweiligen Anmeldungen die Zahl der Plätze in der jeweiligen Kita oder dem jeweiligen spezifischen Betreuungsprogramm übersteigt, wer über den gewichteten Kriterienkatalog am meisten Punkte erhält.

Die Reaktion im Gemeinderat fiel zwar grundsätzlich wohlwollend aus, allerdings griffen die Wortmeldungen auch praktische Probleme auf, die eine Aufnahme des Aspekts „Ehrenamt“ in den Kriterienkatalog schwierig, wenn nicht gar unmöglich machten.

„Es wäre wirklich prima, wenn wir den ehrenamtlich Tätigen über die eher ideelle Wertschätzung hinaus auch griffige Vorteile verschaffen könnten. Aber beim Thema Kita-Platzvergabe dürfte das eher problematisch werden. Wo sollen wir die Grenze ziehen? Bei Vereinsvorständen, Trainern und Übungsleitern? Und was ist mit Ehrenamtlern, die nicht in einem Verein, sondern auf rein privater Basis aktiv sind?“, äußerte sich SPD/FB-Fraktionssprecher Uwe Kraft. Praktisch wortgleich wie Uwe Kraft beurteilten Andreas Heidel, Fraktionssprecher der Aktiven Bürger, und Stadtrat Holger Milkau (CDU) die Lage.

Grenzziehung nicht einfach

Auch FW-FDP-Fraktionssprecher Paul Haug fand Stofflers Vorschlag eine Überlegung wert, konzedierte – „Beisitzer oder Kassenprüfer sollten wohl eher nicht berücksichtigt werden“ – aber auch, dass die Grenzziehung nicht einfach werde und eventuell Konfliktstoff berge.

In den jetzt vom Gemeinderat verabschiedeten Kriterienkatalog hat der Aspekt „Ehrenamt“ keinen Eingang gefunden. Ein Hintertürchen haben sich Gemeinderat und Stadtverwaltung allerdings offengehalten: Die Frage, ob das Ehrenamt als Kriterium im Punktesystem zur Kita-Platzvergabe dienen soll, wurde nicht gänzlich verworfen, sondern „bis auf Weiteres“ zurückgestellt.