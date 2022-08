Baar vor 59 Minuten

Schluss für die Baaremer Luusbuäbä: Ihr letztes Konzert steigt auf dem Fürstenberg

Die Blasmusikband von der Baar ist in ihrer 12-jährigen Geschichte überregional bekannt geworden. Am 8. August treten sie beim Bergfest in Fürstenberg auf. Warum sich die Mitglieder jetzt entschieden haben, aufzuhören.