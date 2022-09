Mehr als 15 Festhäuschen, Stände und Lauben mit einem großen Angebot, Unterhaltung und Musik für jedes Alter sowie ein Programm für Kinder – das alles erwartet die Besucher des 17. Immendinger Schlossfests. Von Freitag, 2. bis Sonntag, 4. September, geht die Gemeinschaftsveranstaltung der Immendinger Vereine in Regie der Gemeindeverwaltung über die Bühne. Das erste Mal seit vier Jahren wieder.

Mit viel Aufwand haben sich folgende 15 Vereine in den vergangenen Wochen auf das Schlossfest vorbereitet: Der Turnverein, der Sportverein Hattingen, der Kegelsportverein, der Jugendclub Zimmern, der TuS Immendingen, die Landjugend Mauenheim, die Teufelsbrut Zimmern, der Angelverein, die Gemeindemusikkapelle, die Narrenzunft Strumpfkugler, der Akkordeonverein, der Imkerverein, die Feuerwehr Immendingen und der Narrenverein Hewenschreck. Der DRK-Ortsverein leistet Sanitätsdienst.

Das 17. Schlossfest wird am Freitag, 2. September, 19 Uhr durch Bürgermeister Manuel Stärk mit einem Fassanstich eröffnet. Die Jugendkapelle der Gemeindemusikkapelle sorgt für Musik. Ab 21 Uhr gibt es eine Open-Air-Disco mit DJ Mike auf der Bühne im Schulzentrum. An allen drei Festtagen wartet ein Vergnügungspark zwischen Schloss und Donauhalle auf die Besucher.

Am Samstag beginnt der Festbetrieb um 17 Uhr. Die beliebte Schlossserenade des Akkordeonvereins hat um 18 Uhr ihren Auftakt im Rathausinnenhof. Gleich zwei Bands rocken am Samstagabend die Open-Air-Bühne. Ab 19.30 Uhr werden „Fritten und mein Mädchen“ erwartet, gegen 21.30 Uhr folgt der Auftritt der Band „Edelrock“. Das Ende der zweiten Schlossfest-Nacht ist wie auch schon am Freitag für 3 Uhr angesagt.

Ausgeweitet wurde anders als beim letzten Schlossfest 2018 das Sonntagnachmittags-Programm auf der Bühne im Schulzentrum. Nach dem Festauftakt um 11 Uhr und dem wie gewohnt großen Bewirtungsangebot in den Lauben und Buden gibt es dort ab 13 Uhr Aufführungen zweier Kindergärten sowie von zwei Tanzgruppen der teilnehmenden Vereine.

Für alle Besucher gibt es ab 14 Uhr Führungen durch Franz Dreyer im Heimatmuseum. Für Kinder stehen das Ponyreiten mit dem Reitverein Kirchen-Hausen von 13.30 bis 16 Uhr am Rathaus und die Puppenbühne der Sparkasse Engen-Gottmadingen an, die ab 15 Uhr in der Aula zu spannenden Abenteuern mit dem Kasperle einlädt. Sonntags endet das Schlossfest gegen 20 Uhr.

Parkplätze für die Besucher stehen im Ortskern und bei der Sporthalle bereit. Immendingen ist mit dem öffentlichen Personennahverkehr oder mit dem Zug und Ringzug erreichbar. In der Nacht zum Samstag setzt die Gemeinde Sonderbusse für Heimfahrten in die Orteile, in Richtung Tuttlingen und Möhringen sowie Richtung Geisingen ein. (feu)