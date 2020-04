Schon einige Jahre wird über eine millionenschwere Investition des Zweckverbandes Wasserversorgung Unteres Aitrachtal diskutiert und beraten. Bereits 2017 wurde eine erste Planungsrate in den Haushalt für die neue Anlage im Haushalt eingestellt. Eine neue Aufbereitungsanlage, die den neuesten Erfordernissen und Auflagen der Behörden standhält, wird nunmehr zusammen mit einer zentralen Entkalkungsanlage gebaut.

Bauarbeiten trotz Corona-Krise

Am Mittwochnachmittag war der offizielle Spatenstich zu dem Millionenprojekt im Aitrachtal in Aulfingen. Eine Woche später als geplant, aber die Bauarbeiten starten trotz der Corona-Krise. Der Spatenstich fand dann auch anders als gewohnt und ohne großen Bahnhof und Umtrunk statt: wenige Teilnehmer, und die alle mit dem nötigen Corona-Abstand von zwei Metern.

Optimales Wetter für Tiefbau

Das Wetter ist optimal für Bauarbeiten, erst recht für den Bereich Tiefbau. Die Firma Steuer aus Blumberg hat mit den Erdarbeiten bereits vergangene Woche begonnen und nutzt das trockene Wetter aus. Die immense Baugrube ist bereits größtenteils ausgehoben, sodass die Firma Hermann, die das Gebäude erstellt, mit den Arbeiten beginnen kann.

Hier finden zahlreiche Speicherbehälter und Aufbereitungsanlagen der neuen Aufbereitungs- und Enthärtungsanlage des Verbandes Platz. Die Baugrube ist bereits teilweise ausgehoben. | Bild: Paul Haug

Kommunen und Fachleute vertreten

Der Vorsitzende des Zweckverbandes, Geisingens Bürgermeister Martin Numberger, begrüßte zum Spatenstich Immendingens Bürgermeister und Verbands-Vize Markus Hugger, Branka Rogulic von den Stadtwerken Tuttlingen und Peter Sartena von den Stadtwerken Engen, ebenso Wassermeister Andreas Schellhammer. Mit dabei waren ferner der Planer der Anlage, Dominik Bordt von Büro BIT-Ingenieure, und auch Geisingens Bauamtsleiter Christian Butschle.

Bisherige Arbeiten alle im Zeitplan

Numberger betonte, dass der Verband auch in Zukunft Trinkwasser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stellen werde. Da die bisherigen Planungen samt Baubeginn im Zeitplan liegen, hegt der Verbandsvorsitzende die Hoffnung, dass im nächsten Jahr zum 60-jährigen Bestehen des Verbandes die Anlage in Betrieb genommen werden kann. Dann kann doppelt gefeiert werden, so Numberger.

Betriebsstart im September 2021 geplant

Sofern der technische Bereich des kompletten Bauvorhabens wie im Zeitplan vorgesehen geliefert und in Betrieb genommen werden kann, soll nach dem Bauzeitenplan von Dominik Bordt im September 2021 die komplette Anlage in Betrieb gehen.

Kleiner Festakt schon vor neun Monaten

Bereits vor neun Monaten gab es wenige Meter von der Baustelle entfernt beim Pumpwerk Aulfingen einen kleinen Festakt. Damals wurde der Förderbescheid für die Aufbereitungsanlagen in Höhe von 1,9 Millionen Euro durch Ministerialdirektor Helmfried Meinel vom Umweltministerium übergeben. Damit war der Weg für die weiteren Schritte geebnet, die Ausschreibung und die entsprechenden Genehmigungsverfahren.

Ultrafiltration desinfiziert das Wasser

Die Wasseraufbereitung selbst verläuft in zwei Schritten. Über die neue Ultrafiltrationsanlage werden sämtliche Schmutzstoffe, Bakterien und Viren entfernt. Im zweiten Schritt wird dann das Wasser enthärtet.

Weicheres Wasser spart den Haushalten Geld

Denn zusätzlich zur Aufbereitungsanlage soll das Aitrachwasser, das derzeit mit einer Härte von 16,7 Grad gefördert und geliefert wird, auf eine Härte von 8,2 Grad reduziert werden. Durch die Reduzierung des Härtegrades reduzieren sich bei den privaten Haushalten die Kosten für Waschmittel, Entkalkung und Reparaturen. Die Einsparung liegt deutlich über dem höheren Wasserpreis.

Rohbau soll bis Jahresende weitgehend fertig sein

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibung der technischen Anlagen, die voraussichtlich im Juni bei der nächsten Verbandsitzung vergeben werden sollen. Bis Jahresende soll der Rohbau weitgehend fertiggestellt sein, sodass ab Januar 2021 die technischen Anlagen eingebaut werden können.