Der 44-jährige Sattelzugfahrer fuhr in Richtung Geisingen und scherte zum Überholen eines anderen Lasters aus. Dabei übersah er einen 24-jährigen Ford Focus-Fahrer, der auf der linken Spur unterwegs war. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen Auto und Laster, wobei sich der Autofahrer leicht verletzte.

Am Ford Focus entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Den Schaden am Sattelzug schätzte die Polizei auf rund 1500 Euro. Die Polizei musste die Autobahn für die Unfallaufnahme zeitweilig komplett sperren, wodurch es in Richtung Süden zu Verkehrsbehinderungen kam.