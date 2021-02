Geisingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Riesiger Spezialkran installiert Gerüst für die Donaubrücke

Die Bauarbeiten an Donaubrücke gehen weiter: Ein Schwerlastkran hievt die ersten tonnenschweren Teile des Traggerüsts in Position. Die Brücke soll noch in diesem Jahr fertig werden.