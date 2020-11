Seit Anfang Oktober stand in der Schmiede stand einige Wochen ein großer Kürbis. Gezogen und betreut hat ihn Thomas Braun im Geisinger Hanfland. Braun und Schmiede-Betreiber Holger Stoffler inszenierten ein Schätzspiel: Wieviel wiegt dieser Kürbis? Beim Wiegen brachte er stolze 70,5 Kilo auf die Waage. Nur zwei Kilogramm daneben lag Gudrun Buss, die sich nunmehr über einen Gemüsekorb freuen kann. Eine große Menge Kürbissuppe zu kochen und in und für die Schmiede zu verkaufen, ist derzeit wegen Corona nicht möglich. Der Küchenchef des Zweckverbands Pflegeheim nahm den Kürbis dankend entgegen, der für die Heimbewohner in den nächsten Tagen eine schmackhafte Kürbissuppe kocht.