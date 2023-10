Am derzeit größten Bauvorhaben in Gutmadingen, dem Neubau von 13 Wohnungen auf dem Areal des ehemaligen Ökonomiegebäudes des Gasthauses „Ochsen“, wurde jetzt Richtfest gefeiert.

Die beiden Investoren Volker Weber und Juri Kuleber konnten am Gerüst des imposanten Neubaus den Richtfestbaum anbringen. Im Mai 2022 hatte der Abbruch des großen Ökonomieteils begonnen. Die verschiedenen Baumaterialien mussten getrennt werden. Alles, was dann noch an Beton, Back- und Bruchsteinen übrig war, wurde geschreddert und als Untergrundverbesserung wieder verwendet.

Schon kurz nach den Abbrucharbeiten kamen immer wieder Lastzüge mit Maurersteinen, was viele Gutmadinger wunderte. Es habe sich um eine umsichtige Materialbestellung schon von Anfang an gehandelt, wurde jetzt deutlich. Dies habe den weiteren Bauablauf ohne Unterbrechung möglich gemacht und andererseits auch den Kostensteigerungen beim Baumaterial einigermaßen Einhalt geboten.

Die beiden Investoren betonen, dass ein großer Teil der enormen Baukostensteigerung von rund 20 Prozent durch umsichtige und abgestimmte Planung, das gute Engagement der Handwerker und die vielen Eigenleistungen kompensiert werden konnte. Denn sie wollen nach eigenen Angaben eines: die Mietpreise für die künftigen Mieter im bezahlbaren Bereich halten.

Insgesamt entstehen hier in einem der größten Wohnbauprojekte in Gutmadingen 13 Wohnungen. An Stelle des Ökonomiegebäudes entstand nun ein imposanter Neubau an der Hans-Kramer-Straße. Acht der 13 Wohnungen sind bereits vermietet, wie Volker Weber, Geschäftsführer der Firma Baupartner mitteilt. Gutmadingen kann damit weiter wachsen.

Nachdem vor wenigen Tagen das Dachgebälk montiert und das Dach eingedeckt wurde, beginnen nun die Innenausbauarbeiten. Wenn alles so weiter läuft, so Volker Weber, können die ersten Mieter zum 1. April 2024 einziehen – einen Monat früher als geplant.