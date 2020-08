Zu einem Unfall mit 1500 Euro Schaden kam es am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Droste-Hülshoff-Straße. Ein 21-jähriger Postzusteller vergaß, an seinem VW Transporter die Handbremse anzuziehen, als er das Auto in einer abschüssigen Straße abstellte, um ein Paket auszuliefern. Der VW rollte zurück, wobei die Fahrertür an zwei Granitfelsen hängen blieb und nach vorne abgerissen wurde. Dem Mann gelang es noch, sein Auto vor einem Vorgarten zum Stehen zu bringen. Es gab keine Verletzte.