von Thomas Schröter

Dem Erlass einer Polizeiverordnung für die Region Geisingen hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Warum sich die Stadt Geisingen eine solche Polizeiverordnung geben sollte, hatte zuvor Bürgermeister Martin Numberger erläutert: „Der entscheidende Unterschied zwischen einer Polizeiverfügung und einer Polizeiverordnung ist die Anforderung an die ‚Gefahr‘, die vorhanden sein muss, um ein polizeiliches Eingreifen zu rechtfertigen. Bei einer individuellen Polizeiverfügung muss im konkreten Einzelfall nachgewiesen sein, dass eine konkrete Gefahr besteht, was unter Unterständen sehr schwer oder gar nicht möglich ist. Beim Erlass einer Polizeiverfügung genügt eine abstrakte Gefahr. Wird ein solcher abstrakter Gefahrentatbestand in eine Polizeiverordnung aufgenommen, gilt der Tatbestand als gefährlich im Sinne des Polizeigesetzes, solange die Polizeiverordnung rechtsgültig ist.“

Vorher mitunter keine Ahndungsmöglichkeiten

In Ermangelung einer Polizeiverordnung, so der Bürgermeister weiter, habe die Stadtverwaltung in der Praxis in vielen Fällen keine Ahndungsmöglichkeiten gehabt, da eine konkrete Gefahr für eine individuelle Polizeiverfügung nicht nachgewiesen werden konnte. Auch die Bußgeldstelle des Landratsamtes Tuttlingen habe in etlichen Fällen Verstöße nicht weiterverfolgt und geahndet.

Auch abstrakte Gefahr kann geregelt werden

Mit einer Polizeiverordnung und ihrer abstrakten Gefahrenregelung ändere sich das. Dann könne die Stadt als kommunale Polizeibehörde Verstöße ahnden; etwa, indem sie den Betroffenen durch eine so genannte unselbständige Verfügung zur Beachtung der Verordnungsvorschriften verpflichtet oder durch die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens, das in der Regel mit Bußgeld einhergeht.

Vielfältige Sanktionsmöglichkeiten

Zu den „abstrakten Gefahrentatbeständen“ zählt laut der jetzt für Geisingen erlassenen Polizeiverordnung beispielsweise Lärmbelästigung. Dabei kann der Lärm durch Rundfunkgeräte oder Musikinstrumente ebenso verursacht werden wie durch Gaststätten, Sport- und Spielplätze, Fahrzeuge oder auch Haus- und Gartenarbeiten. Auch umweltschädliches Verhalten und Belästigung der Allgemeinheit können künftig sanktioniert werden. Darunter fallen Gefahren durch nicht artgerecht gehaltene Tiere ebenso wie Verunreinigungen durch Hundekot oder die Fahrzeugwäsche auf öffentlichen Straßen sowie unerlaubtes Plakatieren, Beschriften und Bemalen.

Schutz der Spielplätze

Außerdem sieht die Polizeiverordnung den Schutz von Grün- und Erholungsanlagen – darunter fallen auch Spielplätze – vor. Zudem schlüsselt die Polizeiverordnung ziemlich detailliert auf, welche Handlungen und Verhaltensweisen als vorsätzlich oder fahrlässig zu betrachten sind und damit Ordnungswidrigkeiten darstellen.