Die Beamten hatten den Lastwagen am Mittwoch gegen 21.15 Uhr im Bereich Geisingen kontrolliert. Der 21-jährige Fahrer wurde von den Beamten gestoppt, als er von Geisingen kommend auf die Autobahn in Richtung Singen fuhr. Beim Wiegen des Fahrzeugs stellten die Polizisten fest, dass es um rund 51 Prozent überladen war, daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt. Am Donnerstagmorgen wurde die Ladung auf ein anderes Fahrzeug umgeladen. Vom ausländischen Fahrer sowie seiner Auftraggeberin wurde eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro erhoben.