Die Einwohner auf dem Wartenberg, also die Bewohner von Schloss und den sogenannten Maierhöfen waren der katholischen Kirche Gutmadingen zugeordnet, die Einwohner von Drei Lärchen nach Geisingen. So erging es auch den Schülern.

Denn vor 200 Jahren wohnten mehr Personen auf dem Wartenberg als die derzeit neun wie auch in Drei Lärchen mit derzeit 22. Die Kinder vom Wartenberg hatten nach Gutmadingen näher als nach Geisingen, wenngleich der Auf- und Abstieg steiler war. Mit Gründung der Kolonistensiedlung Drei Lärchen 1784 wurde dann die selbständige Gemeinde Wartenberg gegründet. Die Zuordnung zur Kirche und zur Schule wurde unterschiedlich geregelt.

Gottesdienste waren gut bezahlt

Die Gutmadinger Pfarrer waren gegen eine Umgliederung der Wartenberger nach Geisingen, weil sie Einkommensverluste befürchteten. Denn das Fürstenhaus bezahlte den Pfarrern in Gutmadingen für die pastorale Betreuung der Wartenberger. Das rührte von früheren Zeiten her, als Gottesdienste im Schloss abgehalten wurden. Gezahlt wurde nicht unerheblich in Naturalien und Geld.

Eingliederung erfolgte 1934

1847 beantragte der Geisinger Pfarrer Grausbeck die Umgliederung der Wartenberger zur Schule und Pfarrei nach Geisingen, was aber auch die politische Gemeinde wie auch der Pfarrer von Gutmadingen ablehnten. Auch die Verstorbenen der Gemeinde Wartenberg wurden unterschiedlich beerdigt. Die vom Wartenberg in Gutmadingen, und die von Drei Lärchen in Geisingen. Immer wieder wurden Umgliederungsanträge abgelehnt. Erst mit der Eingliederung der Gemeinde Wartenberg 1934 nach Geisingen kam sowohl das Gebiet wieder zur Geisingen wie auch die Zugehörigkeit zu Schule und Kirche nach Geisingen. Damit endeten die kirchlichen und politischen Auseinandersetzungen um die Zugehörigkeiten.