Die Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau hat 21 Gebäude. Diese können wegen der Unterhaltungsaufwendungen nicht alle gehalten werden. Zudem gibt die Diözese vor, sich von einem Drittel der nicht pastoral genutzten Gebäude zu trennen. Zur Umsetzung wird mit der Stadt ein gemeinsamer Ausschuss gebildet.

Wie Pfarrgemeinderatsvorsitzender Gerhard Glunk und Pfarrgemeinderat Norbert Amma in der Pfarrversammlung berichteten, liegt für das Aulfinger Pfarrhaus die Verkaufsgenehmigung vor. Für das Pfarrhaus in Gutmadingen wird diese in Kürze erwartet. Beim Pfarrhaus Aulfingen laufen seit 2018 Verkaufsverhandlungen mit der Stadt. „Mit einer Verkaufsentscheidung können wir nicht über den 30. Juni 2023 hinaus zuwarten. Wir müssen handeln, zumal die Heizung abgesprochen ist“, unterstrichen Glunk und Amma. In der Sitzung des Pfarrgemeinderats stellte sich auch das Pfarrhausimmo-Büro Gindele vor. Es hat sich darauf spezialisiert, historische Gebäude, auch was die Folgenutzung anbelangt, an Käufer zu vermitteln, die solche Objekte wertschätzen. „Für das Aulfinger Pfarrhaus haben wir einen guten Weg erkannt, auch dieses Projekt zum Erfolg zu führen“, so die Aussage des Büros.