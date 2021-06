von Franz Dreyer

Selbst in der Pandemie verzichten die Aulfinger nicht auf ihr Pfarrbuckfest. Wenngleich das Fest in diesem Jahr wieder nicht in gewohnter Weise mit einem dreitägigen Programm durchgeführt werden konnte, sorgte der die Veranstaltung ausrichtende Musikverein am Wochenende dafür, dass die Bevölkerung dennoch ein bisschen Pfarrbuckfest-Feeling erleben durfte.

Für Samstag gab es Wurstsalat mit Bier nach Hause. „Die Nachfrage war überwältigend. Bei der Hitze und zum Fußballspiel kamen wir mit dem sehr gefragten, frisch gezapften Bier gar nicht nach“, berichten Daniel Biehler und Stefan Weiler vom Vorstandsteam. Die Aktiven des Musikvereins hatten, unterstützt durch zusätzliche Helfer, somit alle Hände voll zu tun, um das Vesper und das Getränk in die Haushalte zu bringen. Es blieb jedoch nicht beim „Wurstsalat to go“ am Samstag. Ohne den Backofen selbst in Betrieb nehmen zu müssen, konnte man sich zum Nachmittagskaffee am Sonntag mit Kuchenstücken versorgen, die an der Festhalle erhältlich waren. Es gab Schwarzwälder Kirschtorte, Käsesahne, Erdbeerkuchen, Obstkuchen mit Streusel und Zopf.

Der Name Pfarrbuckfest geht übrigens auf die Besonderheit des in normalen Zeiten im Nahbereich der Festhalle gelegenen Veranstaltungsortes zurück. Auf dem etwas erhöhten Festgelände befand sich einst der Pfarrgarten, welcher dem jeweiligen Pfarrer für den Gemüseanbau zur Verfügung stand. Auch Obstbäume und eine Wasserstelle waren früher vorhanden. Bereits vor Jahren wurde auf dem ehemaligen Gartengelände eine Grünfläche angelegt, da der Garten längst nicht mehr bewirtschaftet wurde. Viele fleißige Hände haben in der Folge die Infrastruktur für den weithin einmaligen Festplatz geschaffen. Der Musikverein hofft, im nächsten Jahr wieder auf dem idyllischen Pfarrbuck – unter dem Schutz des überdimensionalen Schirmes – mit reichlich Blasmusik, Speisen und Getränken in Gemeinschaft feiern zu können.