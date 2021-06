Ein 47-jähriger Opel Insignia Fahrer fuhr in Richtung Bodenseestraße und bremste ab, da er in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Ein nachfolgender 49-jähriger Fahrer eines VW Passat reagierte zu spät und fuhr auf den Opel auf. Dabei entstand an seinem Auto Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Den Schaden am Opel schätzte die Polizei ebenfalls auf rund 5000 Euro.