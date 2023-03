In Geisingen gibt es einen neuen Dienstleister in Sachen Telekommunikation und Energie. Den Fachleuten kommt eine Schlüsselrolle beim Breitbandausbau in der Region zu. Das 2015 in Feldkirchen bei München gegründete Unternehmen CEC-Ingenieure hat am Kreisverkehr beim Pflegeheim eine Zweigniederlassung in den Räumen des ehemaligen Architekturbüros Kreuzer eröffnet.

Das Unternehmen ist im Landkreis Tuttlingen, was den Ausbau der Breitbandversorgung betrifft, Partner von über zehn Gemeinden. Seit zwei Jahren ist das Büro auch für die Stadt Geisingen mit im Boot. Bürgermeister Martin Numberger freute sich, ein renommiertes Büro nicht nur als Partner für den Glasfaserausbau zu haben, sondern zudem auch noch als Dienstleiter mit einem Büro in Geisingen. Der Standort der neuen Niederlassung sei ausgezeichnet. Autobahn und Zuganbindung seien vorhanden und Basis für eine weitere Expansion.

Bürgermeister Numberger überreichte zum Start des Dienstleisters als Präsent eine Uhr für die neuen Büroräume und wünschte viel Erfolg. Frank Baur von der Breitbandinitiative des Landkreises Tuttlingen (BIT) gab seiner Freude über die Ansiedlung ebenfalls Ausdruck. Es gebe im Landkreis Tuttlingen noch genügend zu tun, erklärte er.

Wie CEC-Geschäftsführer Martin Simonetti erläuterte, ist neben der Versorgung mit schnellen Internet auch der Ausbau der elektrischen Versorgungsleitungen eine dringende Aufgabe, der sich das Büro widmet. Ein weiterer Fachbereich ist außerdem die Nahwärmeversorgung.