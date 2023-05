Kein Wochenende ohne Fest in der Region Geisingen. Die Festsaison geht in die Vollen, nach den beiden Festwochenenden in Geisingen und Kirchen-Hausen startet nun das Parkfest in Gutmadingen am eigentlichen Festtermin Pfingsten. Nur in Jahren mit dem Kramertreffen, für das die Donaumusikanten das Pfingstwochenende den Kramerfreunden überlassen, ist es später.

Schon seit einer Woche sind die Helfer der Donaumusikanten mit dem Aufbau des Festplatzes in der Nähe der Bahn beziehungsweise dem ehemaligen Kramerareal im Gutmadinger Park beschäftigt. Der Ursprung des Parkfestes war ein ganz anderer: Es war das Waldfest, das bei der Krähenlochhütte schon kurz nach der Gründung des Vereins 1968 an Pfingsten veranstaltet wurde. Es ist ein schöner Platz, aber für die Veranstalter mit allerlei Aufwand verbunden.

Alles musste von Gutmadingen aus ins Krähenloch transportiert werden. Dann wurde das Parkfest 2000 ins Leben gerufen und löste das Waldfest ab. Gutmadingen hat einen kleinen Park, nördlich neben der alten Molkerei. Was blieb, war der eingangs erwähnte Termin an Pfingsten.

Im Park wird indes drei Tage lang gefestet. Der Verein, beziehungsweise dessen Vorstandschaft, ist festerfahren und festerprobt und kann vom Aufbau bis zum Abbau am Pfingstmontag auf viele Helfer zurückgreifen. Für Alt und Jung ist etwas beim Parkfest geboten, für musikalische Unterhaltung, aber auch für die Beschäftigung der kleinen Gäste am Sonntag. Hier legen sich die Mitglieder der Bläserjugend mächtig ins Zeug, sofern sie nicht gerade hinter der Theke mithelfen und hier mit dem Backen von Waffeln ebenfalls schon viel Erfahrung haben.

Zum zweiten Mal findet im Rahmen des Parkfestes ein Sommertheater statt. Bis 2019 haben die Donaumusikanten am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Theater aufgeführt. Das fiel dann zwei Jahre der Corona-Pandemie zum Opfer, im letzten Jahr hat die Theatergruppe das eigentlich für Weihnachten 2021 schon vorbereitete Theater als Versuch beim Parkfest aufgeführt: eine Freiluft-Theaterveranstaltung, die sehr gut ankam, sodass man auch für dieses Jahr eine Wiederholung durchführt.

Bei zweimal kann man noch nicht von Tradition reden, aber es könnte eine werden. 2023 führen die Laienspieler den Dreiakter „Großeinsatz auf dem Campingplatz“ von Maria Böttcher auf. Die Spieler proben seit Wochen für dieses Open-Air-Theater, das am Samstag, 27. Mai, um 20 Uhr aufgeführt wird. Bei entsprechendem Wetter können die Besucher noch den Sonnenuntergang genießen, bis sich der Vorhang auf der Bühne öffnet. Der Kartenvorverkauf für das Theater findet bei der Frisurenwerkstatt Creativo und bei jedem Musiker statt.

Auftakt ist wie immer am Freitagabend mit dem Handwerkervesper ab 17 Uhr. Für Unterhaltung sorgen die Musikvereine aus Möhringen, Büsslingen und Hausen vor Wald. Samstag ist Open-Air-Theater, der Pfingstsonntag ist wieder Familientag ab 11 Uhr, mit Unterhaltung durch die Musikvereine Sunthausen und Kommingen sowie den Porsche-Musikanten aus Behla.