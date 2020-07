von Franz Dreyer

Der Ortschaftsrat von Leipferdingen plant mit der Anmeldung der Haushaltsmittel bereits über das kommende Jahr hinaus. Wie Ortsvorsteher Jürgen Keller in der jüngsten Sitzung unterstrich, hat die Realisierung des Neubaugebietes Hanfgärten oberste Priorität. Ein Teil der Maßnahmen für die Baureifmachung werde noch in diesem Jahr erfolgen.

1250-Jahrfeier in neuer Halle?

In die Zukunft gerichtet ist das Thema Festhalle. Angestrebt wird, die 1250-Jahrfeier im Jahr 2028 in einer neuen oder grundlegend sanierten Halle feiern zu können. Für den Planungsprozess, der sich auf zwei bis drei Jahre erstrecken könnte, werden Mittel in Höhe von 50.000 Euro beantragt.

Auch für die Anlage eines Baumurnengräberfeldes und Arbeiten am Schulhof werden Mittel benötigt, außerdem stehen im Innenbereich des Rathauses Maßnahmen an. Diese beziehen sich unter anderem auf die Heizung, die Elektroinstallation und den Brandschutz. Dafür wird mit Kosten von 250.000 Euro gerechnet. Hinzu kommt der Kauf von 50 Stühlen.

Eine Lösung muss für den Rathausbrunnen gefunden werden, dessen Zulauf versiegt ist. Außerdem wurden Maßnahmen an Straßen und Feldwegen thematisiert. „Bei den Anmeldungen handelt es sich um keine Wünsche, sondern um Notwendigkeiten“, sagte der Ortschef.

Gerätehaus macht Fortschritte

Damit die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus zügig weiter gehen können, hat der Ortschaftsrat noch vor der Sommerpause die Innenausbau-Arbeiten vergeben.

Die Zuschläge gingen an folgende Firmen: Schreinerarbeiten Max Kramer (Geisingen) für 4.251 Euro, Fliesenarbeiten Norbert Weiler (Aulfingen), 14.345 Euro, Estricharbeiten Bea GmbH (Schramberg), 6756 Euro, Malerarbeiten Hugo Scheuble (Geisingen) 10.075 Euro, Innen- und Außenputz Volker Hör (Hintschingen) 40.528 Euro. Alle Vergabesummen liegen unter der jeweiligen Kostenprognose.

Das Richtfest des Gerätehauses soll voraussichtlich Anfang August gefeiert werden. Corona-bedingt können nur 20 Personen teilnehmen. Ortsvorsteher Jürgen Keller hofft, dafür das Einweihungsfest größer gestalten zu können.