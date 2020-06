von Franz Dreyer

Der Ortschaftsrat von Kirchen-Hausen ist erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder zu einer Sitzung zusammengekommen. Im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung stand das im Bereich des Schlemmersbrühl vorgesehene neue Wohngebiet.

Eingangs erinnerte Ortsvorsteher Christoph Moriz daran, dass das Projekt bereits im vergangenen Jahr auf der Tagesordnung stand. Während es damals vorrangig um die Erschließungsplanung ging, stand nun – auch im Rahmen des laufenden Bebauungsplan-Verfahrens – die Art der baulichen Nutzung im Vordergrund. Bauträger der geplanten Wohnanlage ist die Firma Wohnbau Hegau GmbH mit Sitz in Stuttgart, welche das Bauland von privater Seite erworben hat.

In moderner Architektur

Wie Abteilungsleiterin Gisela Martin informierte, wird das Projekt „Wohnen an der jungen Donau“ von der MIM Planen und Bauen GmbH, Stuttgart, in moderner Architektur entwickelt und betreut. Architekt Peter Lorenz und Karl Hermle, Geschäftsführer des gleichnamigen Planungsbüros, erläuterten die Varianten des städtebaulichen Entwurfs mit Bebauungskonzept.

Allen Vorschlägen liegen die Überlegungen zugrunde, im Osten, auch als Lärmschutz zur Autobahn, dreigeschossige Mehrfamilienhäuser zu errichten. Im übrigen soll eine zweigeschossige Bauweise realisiert werden, vorwiegend in Form von Doppelhäusern. Zur Ortslage hin sind drei freistehende Einfamilienhäuser vorgesehen.

Bebauungsplan soll flexibel sein

Aus den Stellungnahmen der Ortschaftsräte ergab sich unisono, dass keine „Kasernenbildung“ erwünscht sei, sondern anstelle des Geschossbaues der Schwerpunkt bei den nachgefragten Einfamilienhäusern liegen soll. Zu denken sei auch an altersgerechte Wohnungen. „Der Bebauungsplan sollte flexibel gestaltet sein, auch um das Projekt am Markt umsetzen zu können“, so die Planer.

Geisingen Der Musikverein Kirchen-Hausen muss einen neuen Dirigenten suchen Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch werde Wert darauf gelegt, dass die Stadt „Herr des Verfahrens“ bleibe. Bürgermeister Martin Numberger will dies vertraglich absichern. Der Ortschaftsrat legte auch die Gestaltung eines für die Schulen und die Festhalle nutzbaren Fahrradständers fest: Er wird als überdachte Stahlkonstruktion mit Edelstahl-Anlehnbügeln errichtet.