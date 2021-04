von Franz Dreyer

Der Ortschaftsrat von Aulfingen möchte den Ort weiterentwickeln und richtet den Blick deshalb bereits auf das Jahr 2022. In der jüngsten Sitzung des Gremiums diskutierten die Räte darüber, für welche Maßnahmen Mittel für den Haushalt des kommenden Jahres angemeldet werden sollten.

Straße und Siedlungsentwicklung

Zu den anstehenden Projekten zählen die Aufbringung des Straßenfeinbelages im Fliederweg, die Fahrbahnmarkierungen für „Rechts vor Links“ in der 30er-Zone und die Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage. Auch die künftige Siedlungsentwicklung war Thema der Sitzung, weil alle Bauplätze im Aulfinger Neubaugebiet bereits verkauft sind.

Auf der Agenda des Ortschaftsrates steht auch die abschließende Gestaltung des Baumurnengrabfeldes auf dem Friedhof. Ortsvorsteherin Heike Theuerkauf hatte hierzu einen Vorentwurf vorgelegt, der positiv bewertet wurde.

Brandschutz wird bald angegangen

Ein weiteres Ziel bildet die Sanierung der in die Jahre gekommenen Festhalle. Einzelheiten der brandschutzmäßigen Ertüchtigung des Gebäudes werden in der nächsten Sitzung vorgestellt und sollen bald umgesetzt werden. Wie die Ortschefin informierte, ist die Neugestaltung des Vorplatzes der Festhalle mit neuem Spielplatz so gut wie fertig.

Zu erledigen sind nur noch kleine Restarbeiten. Die Beleuchtungsstrahler werden demnächst eingestellt. Sobald sich die Rasenflächen gefestigt haben, kann der Platz zur Benutzung freigegeben werden. „Dies dürfte in etwa sechs Wochen sein. Wenn überhaupt, wird es eine Einweihungsfeier nur in einem sehr kleinen Rahmen geben“, so Ortsvorsteherin Theuerkauf. Sie dankte der Freiwilligen Feuerwehr für die regelmäßige Bewässerung der angesäten Flächen.

Bäume, Hunde und eine Dorfputzete

Bei der Sitzung des Ortschaftsrates wurde auch darauf hingewiesen, dass die Baumpflanzung entlang der Landesstraße 185 abgeschlossen ist. Die im Kirchweg vorgesehene Dog-Station ist bestellt und im Ort wird eine kleine Dorfputzete organisiert. Anfang Mai soll außerdem im Rahmen der Eigenkontrollverordnung mit der Überprüfung der Abwasserkanäle auf Dichtigkeit begonnen werden. Und ein Zuhörer regte an, den durch die Baumaßnahmen in Mitleidenschaft gezogenen Festhallenparkplatz instand zu setzen.