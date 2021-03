von Franz Dreyer

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die Durchführung der Landtagswahl am 14. März. In Aulfingen wird das Wahllokal wegen der besonderen Hygieneanforderungen nicht wie gewohnt im Rathaus eingerichtet, sondern in der Festhalle.

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates wurde der Wahlvorstand mit folgender Besetzung gebildet: Vorsitzende ist Ortsvorsteherin Heike Theuerkauf, ihr Stellvertreter ist Ortschaftsrat Michael Amma, zur Schriftführerin wurde Ilona Heizmann bestimmt, Beisitzer sind die Ortschaftsräte Jonas Heizmann, Norbert Hirt, Christian Merz, Stefan Keller, Fabian Setz und Markus Wullich.

3365 Fahrzeuge waren zu schnell

Ein weiteres Thema bei der Sitzung des Ortschaftsrates war die vom Landratsamt vorgelegte Statistik über Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Ortsdurchfahrt im vergangenen Jahr. In den zwölf Monaten wurden an 251 Tagen 538.371 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 3365 Fahrzeuge zu schnell.

Die Geschwindigkeitsüberschreitungen lagen vorwiegend im unteren Bereich: 2254 Fahrzeuge waren bis zu 10 Kilometer zu schnell, 797 Fahrzeuge bis 15 Kilometer, 180 bis 20 Kilometer, 77 bis 25 Kilometer, 35 Fahrzeuge bis 30 Kilometer, 19 bis 40 Kilometer. Bei zwei Fahrzeugen wurde eine Überschreitung bis zu 50 Kilometer gemessen, in einem Fall betrug die Überschreitung 60 Kilometer.

Besonders viele Überschreitungen wurden in der Zeit der Verkehrsumleitung, während der Tempo 30 galt, gemessen. Positiv wurde bewertet, dass gegenüber den Vorjahren die Radarsäulen häufiger scharf geschaltet waren. Der Ortschaftsrat legt nun großen Wert darauf, dass in der Aitrachstraße eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage installiert wird.

Säulenhainbuchen gegen Lärm

Wie Ortsvorsteherin Heike Theuerkauf informierte, hat das Landratsamt zugesagt, zur Erreichung eines gewissen Lärmschutzes entlang der L 185 in Richtung Leipferdingen 15 Säulenhainbuchen zu pflanzen. Die Aktion geht auf eine Unterschriftenaktion von Anwohnern zurück.

Die Ortschefin dankte dem Landkreis und der Stadt, welche die Pflege der Bäume übernimmt. Außerdem gab sie bekannt, dass für das Aulfinger Neubaugebiet bereits der letzte Bauantrag eingegangen sei.