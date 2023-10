Der Ortschaftsrat Aulfingen hat in seiner jüngsten Sitzung den Wunschkatalog für den städtischen Haushalt 2024 verabschiedet. Für anstehende Maßnahmen wurden Mittel in der Gesamthöhe von 82.147 Euro beantragt. Die Summe wird in 15, meist kleinere Projekte investiert.

Nachdem das Neubaugebiet „Roosgarten-Nordost“ vollständig bebaut ist, sollen nun im neuen Baugebiet „Bahndamm“ fünf Bauplätze mit Kosten von 8000 Euro auf der Fläche zwischen dem Friedhof und dem Bahnhof ausgewiesen werden. Die Bebauung dieses Bereiches ermöglicht zudem, das Ortsschild an der Landesstraße 185 zu versetzen und damit den Bereich der Ortsdurchfahrt mit geringerer Geschwindigkeit und weniger Lärmentwicklung auszudehnen. Je 10.000 Euro werden für die abschließende Gestaltung des Erdwalls am Ortseingang und einen Bühnenvorhang für die Festhalle benötigt. Für die Versetzung der Radarmessanlagen wurden 4500 Euro angesetzt. Der Starkstromanschluss für den Gemeinschaftsraum kostet 7000 Euro. 5800 Euro entfallen auf neue Vorhänge.

Anschaffungen, wie eine Spül- und eine Bodenpoliermaschine sowie ein Kühlschrank für die Festhalle, Spielgeräte für den Spielplatz und zwei Mülleimer für den Friedhof erfordern zusammen 9100 Euro. Hinzu kommen 3500 Euro für die Neugestaltung des Brunnenplatzes und Putzarbeiten am Feuerwehrgerätehaus mit 1200 Euro. Für die in Kooperation mit Kirchen-Hausen vorgesehene Wassertretstelle sind 8000 Euro angemeldet.

Begrüßt wurde die Entscheidung des Gemeinderats, das Pfarrhaus anzukaufen. „Damit ist ein jahrelanges Anliegen in Erfüllung gegangen“, so Ortsvorsteher Fabian Setz. Unter anderem sollen darin Wohnungen für Flüchtlinge ausgewiesen werden. Geheizt wird mit Nahwärme von der Festhalle. Die Planungsleistungen für die Renovierung des Gebäudes sind mit 15.000 Euro angesetzt.