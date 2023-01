Ein lang gehegter Wunsch der Kirchen-Hausener Katholiken und erst recht der Organisten ist die Renovierung der Orgel in der Pfarrkirche St. Marien. Der Katholische Kirchenchor Kirchen-Hausen unter der Leitung von Beate Gschlecht hat Freitagabend zu einem weihnachtlichen Konzert zwischen Weihnachten und Neujahr eingeladen.

Mit dem Konzert wollte die Chorleiterin einen doppelten Effekt: Einmal wieder außerhalb von der Umrahmung von Gottesdiensten ein Konzert geben – und zum anderen mit dem Spendenerlös eben für jenes Instrument der Kirche, das auch den Chor begleitet, einen weiteren Grundstock zu liefern.

Eine Urkirche Die Pfarrkirche Kirchen-Hausen gilt als eine der Urkirchen der Baar im Zuge der Christianisierung der Alemannen im 7. Jahrhundert. Auch die Orgel hat schon ein beträchtliches Alter. Sie wurde 1873 erbaut und bedarf einer gründlichen Generalüberholung. Sie wurde 1913 repariert und 1920 pneumatisiert, zuletzt 1960 nochmals saniert. Diese Sanierung wird von Organist Tobias Hilbert als „Unheil für die Orgel“ bezeichnet. Anstehende Kosten: Rund 250 000 Euro.

Die Pfarrkirche war gefüllt, wie auch der Chorraum, mit Sängerinnen und Sängern. Die 24 Aktiven des Chores wurden durch 14 weitere Sängerinnen und Sänger, die sich für dieses Projekt begeistern konnten, unterstützt und verstärkt. Judith Gebauer vom Gemeindeteam der Pfarrgemeinde wertete dieses Konzert, aber auch die Bereitschaft der Projektmitglieder, als tolles Zeichen für die Verbundenheit mit der Pfarrgemeinde. „Die Orgelsanierung ist uns allen ein Herzensanliegen“, so Judith Gebauer.

Stockende Sanierung

Weshalb es derzeit mit der Sanierung nicht vorwärts geht, das hat einen Grund. Der Holzwurm fühlt sich nicht nur in den Holzbauteilen der Orgel wohl, sondern in nahezu der ganzen Kirche. Die mit der Sanierung beauftragte Fachfirma lehnt es aber ab, die Orgel abzubauen, den Holzwurm mit Gas abzutöten, wenn der Schädling noch in der Kirche ist.

Die Kirche muss begast werden. Und so entstünden der Pfarrgemeinde auch zweimal Kosten für die Begasung. Im Frühjahr, so Judith Gebauer, soll die Kirche dann mit Folien eingepackt und mit dem für den Holzwurm tödlichen Gas gefüllt werden. Erst danach kann die Orgel abgebaut und saniert werden.

Mehr Geld nötig

Die Pfarrgemeinde muss noch erhebliche Gelder als Eigenmittel aufbringen, für die veranschlagte Finanzierung fehlten vor dem Konzert noch rund 70.000 Euro, die durch die Spenden nach dem Konzert doch noch etwas verringert wurden. Der Chor brachte eine bunte Mischung an Liedern zu Gehör.

Und nicht nur der Chor allein, sondern auch das Vocal Trio mit Beate Gschlecht, Ulrike Lohrer, Sabine Martin und Franziska Gschlecht, sowohl als Solistin mit zwei Vorträgen wie auch mit dem Solo beim Lied „Laudate Dominium“ von Mozart. Das hat sie übrigens im Alter von 13 Jahren als erstes Solo bereits einmal gesungen. Für die Solovorträge gab es Szenenapplaus, für alle Akteure zum Schluss Standing Ovations des begeisterten Publikums. Tobias Hilbert begleitete Chor und Solisten mit dem Klavier und griff zum Schluss für das gemeinsame „O du fröhliche“ in die Tasten der Orgel.

An der Orgel zu spielen ist Sträflingsarbeit, sagt Organist Tobias Hilbert, der beim Konzert das von Chor und Besucher gemeinsame Lied umrahmt. Wie Lotterie spielen: Man wisse nie, ob der Ton kommt, wenn man die Taste spielt, oder ob diese vielleicht hängen bleibt. Das Instrument von 1873 ist dringend sanierungsbedürftig. | Bild: Paul Haug

Organist in Kirchen-Hausen sei wie eine Sträflingsarbeit, so Hilbert. Man wisse nie, ob etwas hängen bleibe oder die Töne falsch kämen. Nach dem Konzert nahmen viele die Einladung zu einem Gespräch im Pfarrsaal an.