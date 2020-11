Trotz vieler Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie soll es in Geisingen auch dieses Jahr wieder eine Adventsfenster-Aktion geben. Wie Mit-Organisatorin Heidrun Hog-Heidel erläuterte, soll die Aktion in geänderter Form stattfinden: Es wird am Tag der Öffnung des jeweiligen Fensters keinen Tee oder Glühwein und auch keine Geschichten geben. Trotzdem hoffen die Initiatoren auf möglichst viele Teilnehmer.

Keine festen Öffnungs-Zeiten

In den Anfängen der Aktion gab es 24 Fenster, die vom 1. bis zum 24. Dezember nacheinander und zu vorgegebenen Zeiten geöffnet wurden. In diesem Jahr ist es jedem Teilnehmer selbst überlassen, um wie viel Uhr er das Fenster öffnet. Vorab festgelegt und veröffentlicht wird nur der Tag.

Die Fenster sollen dann bis zum 6. Januar, dem Dreikönigstag, präsentiert werden. Sie sind wie in den Vorjahren ein willkommener Anlass für einen Spaziergang durch Geisingen – möglichst nach Einbruch der Dämmerung, weil viele der gestalteten Fenster erst mit Beleuchtung richtig zur Geltung kommen.

Motto „Adventsgeschichten“

Die diesjährige Aktion soll unter dem Motto „Adventsgeschichten“ stehen, wobei der Fantasie und dem Ideenreichtum der Akteure keine Grenzen gesetzt sind. In den vergangenen beiden Jahren konnte nicht mehr jeden Tag ein Fenster geöffnet werden, weil sich nicht genug Teilnehmer für die Aktion gefunden hatten.

Gerade in der derzeitigen Situation mit vielen Einschränkungen hoffen Heidrun Hog-Heidel sowie Daniela Klausmann auf möglichst viele Teilnehmer. Die Adventsfenster-Aktion wurde von Pfarrer Matthias Schneider ins Leben gerufen und fand unter seiner Regie bis 2008 dreimal statt. Nach seinem Weggang nach Meersburg ruhte die Aktion, ehe sie dann 2015 wieder von privater Seite reaktiviert wurde und seither jedes Jahr stattfand.

Anmeldung bis 17. November

Wer sich vorstellen kann, ein Adventsfenster zu gestalten – wobei jedem die Größe und Form freisteht – sollte dies bis 17. November beim katholischen Pfarramt Geisingen unter der Telefonnummer (0 77 04) 272 melden. Dort werden dann die Daten notiert und in einen Kalender aufgenommen.