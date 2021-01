Der Schwarzwaldverein Geisingen hat den Wanderplan 2021 fertig und den Mitgliedern zugestellt.

Aufgrund der Corona-Pandemie ruht das Vereinsgeschehen seit fast einem Jahr. Den Auflagen fielen die meisten Halbtages- und Ganztageswanderungen zum Opfer, auch die beliebte Busreise, die Pfalzfahrt oder Besuche von Firmen und einem Weihnachtsmarkt sowie die Sonnwendfeier der Trachtengruppe. Auch deren Probenbetrieb ruht seit Langem.

Lieber absagen, als nicht planen

Einen Plan für dieses Jahr sollte es trotzdem geben, denn es sei besser eine geplante Veranstaltung abzusagen, als kurzfristig mit den Planungen zu beginnen.

Der Verein hofft laut Peter Bury, Vorsitzender, dass sich die Pandemielage ab dem Frühjahr entspannt und doch die eine oder andere, möglichst alle geplanten Termine, unter entsprechenden Hygieneauflagen stattfinden können.

Start der Veranstaltungen wäre der Donnerstagstreff am 11. März und die traditionelle Wanderung zum Frühjahrsbeginn am 21. März um den Fürstenberg.

Am Ostermontag, 5. April, ist die Wanderung mit Ostereiersuchen geplant. Die weiteren Donnerstagtreffs sind am 8. April, 20.Mai, 10. Juni, 8. Juli, 19. August, 16. September, 14. Oktober und 18. November.

Die Hoffnung, die Jahresmitgliederversammlung abhalten zu können ist groß, diese ist für den 16. April geplant.

Auch Reisen sind vorgesehen

Zu den Höhepunkten in diesem Jahr sollen die Busreise vom 2. bis 7. September in die Lüneburger Heide, die Pfalzfahrt am 26. und 27. Juni sowie die Sonnwendfeier auf dem Wartenberg am 19. Juni zählen.

Für den 5. Dezember steht der Besuch des Weihnachtsmarktes in Lindau auf dem Plan. Der Verein will sich an der Ringzugwanderung am 11. August beteiligen und auch die Wanderer von Riedöschingen zur Straßenfarm und nach Blumberg führen.

Zwischen März und Dezember sind weitere 17 Wanderungen geplant.

Nicht von den Einschränkungen betroffen ist in jedem Fall die Pflege der Wanderwege, der Schilder und der Ruhebänke sowie der Kapuzinereremitage.