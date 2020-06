Die beiden Kirchengemeinden von Geisingen hatten am Pfingstmontag zu einem ökumenischen Gottesdienst auf den Wartenberg eingeladen. Bedingt durch die vielen Auflagen wegen der Corona-Pandemie waren die Besucher – rund 100 – in einem weiten Kreis rund um das Heimkehrerkreuz verteilt. Die meisten hatten Klappstühle mit dabei, um Kontakt mit Materialien und damit mögliche Infektionsquellen auszuschließen. Es gab auf den Wartenberg auch Desinfektionsmittel.

Gleich drei Zelebranten

Der Gottesdienst wurde von gleich drei Zelebranten gehalten, vom evangelischen Pfarrerehepaar Silke Gerold-Bauer und Thomas Gerold sowie dem katholischen Gemeindereferenten Benno Nestel. Da in Immendingen normalerweise am Pfingstmontag auf dem Bumbis ein Gottesdienst stattfindet – der wegen der Corona-Pandemie sowie dem zerstörten Kreuz ausfiel – waren beide evangelische Geistliche auf dem Geisinger Hausberg. Bei herrlichem Sonnenschein und einem schönen Blick in die Westbaar und die Donauniederung fand der Gottesdienst statt.

Appell, die Mitmenschen zu lieben

Dabei waren auch einige Kramer-Freunde mit ihren Traktoren, die schon am Pfingstsonntag zu einer „Protestfahrt“ durch Gutmadingen zusammenfanden. Da konnte der Mindestabstand sehr gut eingehalten werden, das war aber auch auf dem Wartenberg beim Gottesdienst der Fall. Der ökumenische Gottesdienst ist nicht vergleichbar mit der bekannten Bergpredigt Jesu (die er auf einem Berg im Norden Israels gehalten hat). Aber eines passt in die derzeitige Situation sehr gut: nämlich der Appell, die Mitmenschen zu lieben, und allen mit Respekt zu begegnen. Jesus forderte die Menschen auf, Gutes zu tun und sich gegenseitig zu helfen – vor allem den Schwächeren.