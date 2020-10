Kilbig ist immer der Zeitpunkt mit den Proben der Hilfsorganisationen. Da werden Handgriffe der Feuerwehren gezeigt, wie sie bei einem Brand, einer technische Hilfeleistung und anderen Einsätzen durchgeführt werden. In diesem Jahr ist Corona-bedingt alles anders. Die fünf Feuerwehren der Region Geisingen haben unterschiedliche Planungen für die sogenannten Herbstproben und Herbstfeste.

Letztere sind immer in Aulfingen und in Gutmadingen. Das Aulfinger Herbstfest das ursprünglich für den kommenden Sonntag geplant war, findet nicht statt. Dafür will die Gutmadinger Feuerwehr ihr Herbstfest am Sonntag, 18. Oktober, veranstalten, aber in völlig anderer Form. Nicht im Gemeinschaftshaus, sondern im Freien, und das natürlich auch nur bei entsprechendem Wetter.

Vorführungen soll es im Rahmen des Möglichen geben

Mit den Herbstproben sieht es unterschiedlich aus. In Geisingen wurde im letzten Jahr mit viel Zuschauern und Akteuren die Menschenrettung mit einer Drehleiter vorgeführt. In diesem Jahr lädt die Feuerwehr auf den Parkplatz beim Edeka-Markt Milkau ein, am Samstag, 17. Oktober, 10 bis 14 Uhr.

Leipferdingen Richtfest am Feuerwehr-Gerätehaus in Leipferdingen Das könnte Sie auch interessieren

Es ist keine Probe der herkömmlichen Art, sondern eine Art Aktionstag mit verschiedenen Infoständen und Vorführungen, wie Schriftführer Markus Bächle erklärt. Die Feuerwehr plant viele Aktionen und Vorführungen, zum Beispiel mit Atemschutz und Türöffnung, Absturzsicherung, Technische Hilfe nach einem Verkehrsunfall, Erstellung einer Rettungskarte für den PKW von interessierten Besuchern und Fett- und Spraydosenexplosion.

Die Feuerwehr Aulfingen hat aktuell noch keine Herbstübung vorgesehen. Ob hier noch etwas geplant wird, „werden wir in den nächsten Tagen beraten“, so Kommandant Norbert Amma. Die Corona-Vorschriften sind es auch, die in Leipferdingen aller Voraussicht nach eine Herbstprobe verhindern, so Kommandant Tobias Heizmann: „Wir proben wie andere auch nur mit maximal zehn Personen, und so ist eine Herbstprobe nicht möglich.“

Gutmadingen Unfall auf dem Bahnübergang: Regionalexpress kracht in Kleinwagen Das könnte Sie auch interessieren

Kirchen-Hausen wird eine Probe durchführen, aber an einem anderen Tag und mit einem anderen Ablauf als sonst, wie Kommandant Thomas Volk berichtet. „Da am ursprünglichen Herbstprobentag, dem 18. Oktober, eine Firmung stattfindet, haben wir den Termin um eine Woche auf Sonntag, 25. Oktober, verschoben.“ Auf dem Parkplatz bei der Kirchtalhalle gibt es ab 14 Uhr einen Aktionstag, der sei allerdings nicht zu vergleichen mit den früheren Herbstproben, so Volk.

Gutmadingen hält am Probentag fest

Die Feuerwehr Gutmadingen hält an ihrem Probentag, Montag. 19. Oktober, fest, einen Tag nach ihrem Herbstfest. Die Wehr wird aber nicht in voller Stärke auflaufen, sondern an drei Stationen mit begrenzter Zahl an Akteuren im Bereich des Bahnübergangs Informationsübungen durchführen: Wie legen sich die Einsatzkräfte im Fahrzeug Atemschutzgeräte an, wie läuft eine technische Hilfeleistung oder auch die Löschwasserversorgung von der Donau unter der Bahnlinie hindurch ab?

Bisher war zum Beispiel nicht bekannt, dass die Feuerwehr für Proben manchmal mehrere hundert Meter Schlauchleitungen legte, sagt Kommandant Bernd Wullich. Beginn ist um 15 Uhr.