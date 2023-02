Narren ohne Gaststätte, das Problem kennt auch der Narrenverein Gutmadingen. Vor drei Jahren war der Ochsen noch Anlaufstelle der Narren an drei Tagen, dann war Schluss. Der Ochsen wurde verkauft. Das war dann auch 2021 und 2022 nicht weiter tragisch, weil die Fasnet ohnehin ausfiel oder im letzten Jahr reduziert stattfand.

Juri Kuleber und Volker Weber haben den Ochsen erworben. Sie haben Großes vor mit dem Areal, der gesamte Ökonomieteil wurde abgebrochen und hier entstehen 13 Wohnungen. Die Gaststätte ist noch „unberührt“, die beiden Investoren wollen diese erhalten. Beim Kramerfest wurde bewirtet, seither ist es wieder dunkel im Gastraum und im großen Nebenzimmer.

Schon seit Längerem ist der Narrenverein mit den beiden Investoren im Gespräch und er erhielt die Erlaubnis, dort über die Fasnet zu bewirten. Keine leichte Aufgabe für den Narrenverein, nicht nur das Brauchtum zu pflegen, sondern sich auch noch Gastwirt und Gastgeber zu sein. Dazu braucht es Personal, und bereits bei der Generalversammlung im November lag eine Arbeitsliste aus, in die sich Freiwillige eintragen konnten. Noch vorhandene Lücken wurden inzwischen gefüllt, wie Rabenmutter Gisela Wullich betont. Wenn alle zusammenstehen könne man im Ochsen wie früher wieder Fasnet feiern, und das nach jetzigem Stand auch möglich.

Das Programm

Dann ist am Schmotzigen Donnerstag nach dem Stellen des Narrenbaums wieder Kinderfasnet im Ochsen und am Abend Hemdglonkerball. Am Fasnetmontag, 20. Februar, bieten die Krähenlochwirte saure Kutteln als Spezialität an, allerdings wird hier um Vorbestellung bis zum Freitag, 10. Februar, bei Elferrat Bernd Wullich, Telefonnummer 07704 6232 gebeten. An den drei Tagen, Schmotziger Donnerstag, Fasnetmontag und -dienstag ist der Ochsen ab zehn Uhr geöffnet. Lediglich der Zunftabend am Fasnet-Samstag um 19.30 Uhr ist im Gemeinschaftshaus.