Geisingen/Immendingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Neues Testangebot: Ab dem 20. März können sich einige Immendinger und Geisinger Bürger auf das Corona-Virus testen lassen

Nun gibt es bald ein Testangebot für Geisingen und Immendingen. Die kostenlosen Corona-Tests gibt es für die beiden Kommunen vorerst allerdings nur in der Stadthalle in Geisingen. Wer sich testen lassen will, muss sich vorher dafür anmelden.