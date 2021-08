Geisingen – Ehrgeizig war die Terminnennung für die Fertigstellung des Hotels beim Spatenstich im September 2020. In zehn Monaten wollte man fertig sein und das Hotel in Betrieb nehmen. Trotz vieler erschwerter Rahmenbedingungen konnte das Ziel eingehalten werden: 40 Zimmer in zwei Gebäuden sind fertig und werden bereits belegt. In einem der beiden Gebäude übernachteten bereits vor drei Wochen die ersten Gäste und sie waren begeistert. Ein Hotel der besonderen Art und Klasse wurde hier gebaut, ein Bauvolumen von rund vier Millionen wurde umgesetzt.

Investor ist die Firmengruppe um Karl Dengler aus Gäufelden. Er ist erfolgreicher Unternehmer und hat ein Geflecht von Firmen und Unternehmen. Umtriebig und immer vorne dabei, das war er die ganze Zeit über während des Baus. „Ich habe gebaut, den Betrieb sollen die Jungen machen“, sagt er und damit meint er seinen Sohn Michael der unter anderem Geschäftsführer der Firmen ist, die sich um das Hotelgeschäft kümmern. So die beiden OHO-Hotels in Gäufelden und in Geisingen, sowie ein Aramis Hotel in Gäufelden, ein 4-Sterne Tagungs- und Sporthotel mit 91 Zimmern. Im vergangenen Jahr wurde in Gäufelden das erste OHO-Hotel in Betrieb genommen, in diesem Jahr in Geisingen.

Ein Hotel komplett digital: Gebucht wird digital, das Zimmer öffnet sich digital, bezahlt wird digital. Nur übernachten muss man noch analog. Eine einfache Übernachtungsmöglichkeit ohne viel Schnick-Schnack. Wenn die drei Gebäude auch von außen wenig repräsentativ sind, so sind die Zimmer sehr angenehm.

Beim Bau gab es viele Besonderheiten. Alle Zimmer sind bei der Firma Schwörer Fertighaus vorgefertigt und mit Schwertransportern auf die Baustelle geliefert worden. Hochwertige Ausstattung wurde vorgegeben, und damit alles passt mussten die Fundamentplatten genauso exakt ausgeführt werden. Darauf schaute neben Karl Dengler auch Architekt Thomas Dold aus Donaueschingen. Trotz dem langen Winter ist es gelungen, auch dank hervorragender Unternehmer und Auftraggeber den Zeit- und Kostenplan einzuhalten, so Karl Dengler und Thomas Dold.

Die drei Gebäude haben rund 750 Quadratmeter Photovoltaikanlagen auf dem Dach, das Gebäude verfügt ferner über einen großen Stromspeicher. Man will möglichst viel Energie selbst produzieren und auch speichern, denn die 40 Zimmer sind vollklimatisiert. Zehn Ladesäulen für E-Autos sind vorhanden, acht weitere sind vorbereitet, ebenso Ladesäulen für E-Bikes in der Garage. Frühstück gibt es nicht, in einem Raum sind Automaten für Speisen und auch für Getränke geplant, die demnächst geliefert werden. Standortleiter ist Tobias Hemens. Gebucht werden können Einzel- oder auch Doppelzimmer. Alle Zimmer sind als Doppelzimmer ausgestattet und eingerichtet. Karl Dengler war oft schon frühmorgens auf der Baustelle, und er war sich nicht zu schade, vor wenigen Tagen zusammen mit Thomas Dold den Rollrasen auf dem letzten Stück selbst zu verlegen. Er kommt ins Schwärmen wenn er von „seinem Kind“ in Geisingen spricht, und wie alles geklappt hat – trotz Winter und Engpässen bei verschiedenen Baumaterialien.

Das neue Hotel

Das OHO-Hotel in Geisingen gehört zur Firmengruppe der Familie Dengler aus Gäufelden. Es ist das zweite Hotel dieser Art des Unternehmens und wird bereits sehr gut angenommen. Sei es von Monteuren, Tagesgästen, Radfahrern oder Tagungsgästen aus der Region. Aufgrund der Corona-Einschränkungen wird in diesem Jahr auf einen Tag der offenen Tür verzichtet, eventuell wird ein solcher im nächsten Jahr nachgeholt. Über vier Millionen wurden in das Projekt investiert, 40 Zimmer wurden errichtet. Infos und Buchung unter www.oho-rooms.de