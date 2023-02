Wer ein großes Fest feiert, benötigt einen Festplatz. Der sollte irgendwo zentral liegen, in unmittelbarer Nähe genügend Parkplätze ausweisen und für die erforderliche Infrastruktur wie Wasser, Abwasser, Strom und wettersichere Anfahrt kurze Wege haben.

Die Gutmadinger Vereine haben Erfahrung mit den verschiedensten Plätzen. Aber immer wieder wird Gelände zugebaut, womit entweder der Festplatz oder sonstiger benötigter Platz für Infrastruktur verloren gegangen ist. Der Musikverein Harmonie hatte vor neun Jahren sein 90-jähriges Bestehen als Generalprobe für den 100. Geburtstag, den der Verein im nächsten Jahr vom 1. bis zum 5. Mai 2024 feiert. Aus dem Festablauf von damals will man profitieren, man weiß, wie es organisatorisch läuft – aber der Platz im Westen von Gutmadingen im Bereich „In der Au“ steht nicht mehr zur Verfügung. Und Festplätze sucht man rechtzeitig, ein Jahr vorher ist nicht übertrieben.

Vom Westen des Ortes geht es nun in den Osten. Im Bereich des Baugebietes Hinter Gärten, zwischen der vorhandenen Bebauung und dem Friedhof, ist ein größeres Gelände. Das hat der Musikverein ins Visier genommen. Zum organisatorischen Bereich eines solchen Festes gehört ein Festausschuss, der vom Verein inzwischen gegründet wurde und für den die einzelnen Aufgaben aufgeteilt worden sind. Simon Glunk vom Führungsteam des Musikvereins hatte bei der Generalversammlung jüngst einige Ausführungen hinsichtlich des Jubiläums gemacht.

Inzwischen wurde vom Festausschuss und weiteren Mitgliedern der Festplatz in Augenschein genommen. Das Gelände hat eine Fläche von 20.000 Quadratmetern, also zwei Hektar. Es ist aber nicht überall eben. Dort, wo der Platz einigermaßen eben ist, soll das Zelt mit einer Grundfläche von 50 auf 30 Meter aufgestellt werden. Dazu kommen noch diverse Anbauzelte. „Es kann sein, dass verschiedene Unebenheiten noch korrigiert werden müssen, und da ist ein Jahr Vorlauf dringend nötig“, so Simon Glunk. Wenn neu eingesät werden muss, soll die Grasnabe ja fest sein. Wichtig ist vor allem, auch die Anlieger des Baugebietes mitzunehmen. „Wir wollen ein Miteinander und mögliche Einschränkungen im Vorfeld so gering wie möglich halten“, so Glunk weiter. Die Anlieferung mit Lastwagen könnte von der Straße am Tierenbach erfolgen. Und ein Jahr vorher ist keinesfalls zu früh, wenn es darum geht, entsprechende Zeltverleiher zu finden.

Das Jubiläumsfest soll im nächsten Jahr am 1. Mai starten, wie schon beim 90-Jährigen. Der Wandertreff auf dem Wartenberg fällt dafür aus. Am 2. Mai ist dann Pause, dann geht es vom 3. bis zum 5. Mai weiter. Am 1. Mai soll wieder eine Maigaudi im Zelt stattfinden, am Freitag ist Konzert mit befreundeten Kapellen. Das Jubiläum wird als Bezirksmusikfest des Bezirks V des Blasmusikverbandes organisiert. Am Samstagnachmittag soll ein Rentner- und Kindernachmittag stattfinden, und für den Abend ist man noch auf der Suche nach einer bekannten Unterhaltungskapelle. Man hat derzeit die Wahl zwischen zwei Kapellen. Am Sonntag, 5. Mai, findet ein Festgottesdienst statt, am Nachmittag ist der Umzug durch Gutmadingen mit Kapellen und mit Trachtengruppen, Kramer-Oldtimern und mehr. Genaueres wird noch festgelegt. Das Festbankett findet im Rahmen des Frühjahrskonzertes im nächsten Jahr im März statt.