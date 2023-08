Namenstag der heiligen Monika ist am bevorstehenden Sonntag, 27. August, und am Montag, 28. August, der des heiligen Augustinus. Und das Gutmadinger Kirchenfest, das Fest Maria Trost, wird immer am Sonntag nach den beiden Gedenktagen gefeiert, also dieses Mal am 3. September. Es ist das Bruderschaftsfest Maria Trost.

Die Bruderschaft wurde vor 304 Jahren gegründet, die kleine Kapelle nördlich der Pfarrkirche wurde 1760 erbaut. Die kleine und feine Marienkapelle steht eigentlich im Mittelpunkt des Festes und war früher ein bekannter Marienwallfahrtsort. Die Kapelle bietet neben den Zelebranten nur wenigen Gläubigen Platz. Mittels Lautsprecher werden die Segensgebete zum Schluss des Gottesdienstes beziehungsweise der Prozession und am Abend bei der Lichterprozession zu den Gläubigen übertragen.

Aufgabe der Bruderschaft war es, für die armen Seelen im Fegefeuer zu beten. Von einer Wallfahrt im schweizerischen Einsiedeln brachten Mitglieder der Bruderschaft eine Kopie der dortigen schwarzen Madonna mit, im Jahr 1760 wurde für dieses Gnadenbild der Madonna dann eine kleine Kapelle nördlich der heutigen Pfarrkirche erbaut. Mit dem Bau entstand auch eine Wallfahrt, die aufblühte, aber 1803 im Rahmen der sogenannten Aufklärung beendet wurde.

Auch nach Ende der Wallfahrt feierten und feiern die Gutmadinger ihr Bruderschaftsfest. Am 3. September ist es erneut soweit. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad und wird durch den Musikverein Harmonie mitgestaltet.

Zelebrant des Gottesdienstes wird Bernd Gehrke sein, der ab 1. September Domkapitular von Freiburg ist. Er vertritt Pfarrer Adolf Buhl. Am Abend um 19.30 Uhr gibt es noch eine Andacht in der Pfarrkirche mit anschließender und abschließender Lichterprozession zur Kapelle.