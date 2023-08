Die Ernennung des Erzbischöflichen Sekretärs Bernd Gehrke durch Erzbischof Stefan Burger zum Domkapitular löst in der Pfarrei St. Michael und der Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau Freude aus. Bernd Gehrke ist zwar in Blumberg aufgewachsen, wo seine Eltern wohnen, hat jedoch auch in Leipferdingen Wurzeln. Wie die Heimatforscher Agnes und Franz Urban Stihl in ihrem Buch „Pfarrei St. Michael“ berichten, entstammt seine Mutter dem alten Leipferdinger Geschlecht der Hornung. Der Urahn Johann Hornung hatte im Jahr 1675 von Bräunlingen nach Leipferdingen geheiratet.

Pfarrer Bernd Gehrke ist vielfach mit Leipferdingen verbunden. Am 9. Mai des Jahres 2010 zum Priester geweiht, feierte er danach alsbald am Fronleichnamsfest in der Leipferdinger Pfarrkirche seine Nachprimiz.

Die Gläubigen begrüßen es sehr, dass Pfarrer Gehrke auch in diesem Jahr die Ferienvertretung für Pfarrer Adolf Buhl übernimmt , sodass in der Seelsorgeeinheit Sonntagsgottesdienste stattfinden können. Zudem zelebriert er bei der Sichelhenke, dem großen Erntedankfest, wieder den Festgottesdienst.

Neben seiner Aufgabe als Erzbischöflicher Sekretär wird Domkapitular Gehrke im Erzbischöflichen Ordinariat künftig auch für die Bereiche Liturgie und Kirchenmusik die Verantwortung übernehmen. Nach dem Abitur studierte er in Freiburg und München Theologie. Im Juni 2009 zum Diakon geweiht, übte er diesen Dienst in der Seelsorgeeinheit Heidelberg- Süd aus.

Seine Vikarsjahre führten ihn nach Tauberbischofsheim und Offenburg. Er war in der Folge in der Priesterausbildung als Subregens des Freiburger Priesterseminars Collegium Borromaeum tätig. Im Jahr 2017 erfolgte seine Berufung zum Sekretär des Erzbischofs und zum Referenten für Liturgie im Erzbischöflichen Ordinariat sowie im Jahr 2018 zusätzlich zum Domkustos am Freiburger Münster. Darüber hinaus hat er an einer wissenschaftlichen Studie zur Seelsorge in Deutschland mitgearbeitet.