von Franz Dreyer

Am Wochenende ist in Aulfingen das neue ortsgeschichtliche Werk „1250 Jahre Aulfingen – gestern und heute“ vorgestellt worden. Die 192 Seiten umfassende und mit 240 Bildern illustrierte Publikation konnte erstmals käuflich erworben werden. Mit Rücksicht auf die Corona–Pandemie erfolgte der Verkauf nach einem mit Bürgermeister Martin Numberger abgestimmten Hygienekonzept vor der Eingangstüre des Rathauses.

„Eine Fleißarbeit mit Niveau“

Das Kaufinteresse an dem Band, der quasi eine Liebeserklärung an den Ort ist, war groß. In den vier Themenbereichen Geschichte, öffentliche Einrichtungen und Umwelt, Kirche, Vereine und Gruppen werden Ereignisse und Gegebenheiten, welche sich im Ort zugetragen haben, erzählt. „Eine Fleißarbeit mit Niveau“, so die Bewertung durch die Käufer.

Federführend für den Weg von der Idee zur Umsetzung waren Michael und Judith Amma sowie Jochen und Alexandra Edele. Zur gestalterischen Umsetzung ihres Vorhabens holten die Heimatforscher sicih die Grafikerin Silvia Binninger an ihre Seite.

Viel Arbeit seit Herbst 2018

Dabei benötigte das Projekt den notwendigen Vorlauf. Seit Herbst 2018 haben die Macher Wissen zusammengetragen, Zeitzeugen befragt und das umfangreiche Bildmaterial gesichtet. Ziel war es, die Geschehnisse im Heimatort in den vergangenen 50 Jahren für interessierte Aulfinger heute und in Zukunft festhalten.

Das nun vorliegende Buch ist bewusst keine Fortschreibung der vorhandenen Chronik. Als eigenständiges Werk gilt es auch als kleiner Trost für das Corona-bedingt ausgefallene Jubiläumsfest. Es hätte am Wochenende vom 10. bis 12. Juli stattfinden sollen. Ob und wie das Jubiläum nachgefeiert wird, ist derzeit noch nicht klar.

Verkauf und Bestellungen

Der nächste Verkauf findet am Sonntag, 13. Dezember, von 13 bis 16 Uhr am gleichen Ort statt. Der Band ist auch bei der Ortsverwaltung und im Gasthaus Adler für 23 Euro erhältlich. Bestellungen nehmen die Ortsverwaltung, (0 77 08) 388, Familie Amma, (0 77 08) 3 14 99 83, und Familie Edele, (0 77 08) 91 97 89, entgegen.