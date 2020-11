Kreissprecherin Julia Hager wies bei der aktuellen Übersicht am Montagnachmittg drei Neuinfektionen in Geisingen und zwei in Immendingen aus.

Neue Fälle kommen aus Tuttlingen (20), Aldingen (6), Trossingen (3), Spaichingen, Wehingen (1), Wurmlingen (3), Gosheim (2), Seitingen-Oberflacht (2),Mühlheim an der Donau (1), Irndorf (1), Neuhausen ob Eck (1) und Frittlingen (1).

Der 7-Tage-Index liegt am Montag bei 152,7. Morgen werde der Index bei 183,1 liegen, so die Sprecherin. 49 positiven Fällen am Montag stehen 200 Negativbefunde gegenüber.