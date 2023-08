Die Anmeldung der Haushaltsmittel für den Etat des kommenden Jahres stand im Mittelpunkt der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Oberste Priorität hat die Erschließung des Neubaugebietes Hanfgarten. Diese soll in Angriff genommen werden, sobald die rechtlichen Voraussetzungen hierfür gegeben sind.

Auf der Wunschliste steht ferner ein Betrag von 6000 Euro für die abschließenden Arbeiten am Kinderspielplatz. Hinzu kommen im Aufbahrungsraum der Leichenhalle ein neuer Bodenbelag und Arbeiten am Plattenbelag vor der Gebäude sowie einheitliche Treppengeländer im Friedhof. Die in der Festhalle für den Sportbetrieb benutzen Geräte sind in die Jahre gekommen. Erforderlich ist teilweise ein Ersatz, was einen Aufwand von 15.000 Euro erfordert. Um zu klären, welche Geräte weiter verwendet werden können, trafen sich auf Einladung von Ortsvorsteher Jürgen Keller alle am Sportbetrieb beteiligten Vereine und Gruppen.

Im Vereinshaus Mühlenbach sollen die Leuchtmittel ausgetauscht werden. Die Quellschüttung für den Rathausbrunnen ist wieder versiegt. Daher wird die Installation einer Zisterne notwendig. Noch offen blieb bei der Beratung, ob für 2024 bereits Planungsmittel für das Projekt Festhalle beantragt werden sollen. Auf der Grundlage einer Ausschreibung erteilte der Ortschaftsrat dem Malerbetrieb Hennemann, Donaueschingen, für 34.991 Euro den Zuschlag für die Maler- und Gerüstarbeiten an der Fassade des ehemaligen Lehrerwohnhauses.

Als erfreuliche Nachrichten gab Ortsvorsteher Jürgen Keller bekannt, dass die Telekom den Funkmasten Ende August in Betrieb nimmt und der Energiedienst einen stationären Stromkasten am Bolzplatz installiert hat. Der Innenanstrich der unteren Friedhofsmauer wird in Eigenregie durch Mitglieder des Ortschaftsrats und freiwillige Helfer erledigt. Die Farbe hierfür haben Eduard und Andreas Groß gespendet.