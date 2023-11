Die Narrenzunft Grünwinkel Geisingen hat mit dem Hanselejubiläum und dem damit verbundenen Narrentreffen ein erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht. Ein Jahr mit viel Arbeit, wie das Führungsquartett bei der gut besuchten Hauptversammlung bilanzierte.

Fasnet zu organisieren, wird immer komplizierter und aufwendiger. Zunehmend greift die Bürokratie um sich. Auch bei der Organisation von Bussen zu auswärtigen Narrentreffen stehen die Narren buchstäblich mit dem Rücken zur Wand. Busse müssen, wenn überhaupt noch ein Unternehmer ein Angebot abgibt, schon frühzeitig angefordert werden, wie es bei der Versammlung hieß. Während der Corona-Zeit mussten offenbar Kapazitäten an Reisebussen abgebaut werden, und es gibt inzwischen wohl deutlich weniger Busfahrer, was Auswirkungen auf die Preisgestaltung hat. Die Geisinger Narrenzunft will aber nicht die Anteile der Narren an den Buskosten von derzeit 10 Euro erhöhen.

Das Narrentreffen und Hanselejubiläum hat sich auch finanziell gelohnt, wenngleich man im nächsten Jahr noch Zahlungen an das Finanzamt und vor allem an die Gema leisten muss. Allein für das Narrentreffen müssen 1300 und für die Fasnet selbst 1100 Euro bezahlt werden. Nach einem umständlichen Anmeldesystem, so Säckelmeister Alexander Höfler, werde die Größe der Halle mal Eintrittshöhe berechnet, egal wie viele Besucher tatsächlich kommen. Allein pro Zunftabend sind 500 Euro, also insgesamt 1000 Euro Gebühr fällig.

Anlässlich des Hanselejujbiläums hat die Zunft viele Spenden erhalten. Das Geld wird teilweise zur Anfertigung neuer Kinderhansele verwendet. Steigende Tendenz hat inzwischen das Ausleihen von Häsern, wie etwa Gretele und Hansele für Kinder und Erwachsene. Immer wieder werden der Zunft Häser gespendet. Startete man vor einigen Jahren einmal mit acht Kinderhansele, so ist die Anzahl von Hansele- und Gretelehäsern, die verliehen werden, auf 43 gestiegen.

Bisher war für die Häsausleihe Jörg Becker zuständig. Er schied nach 22 Jahren aus dem Narrenrat aus und wurde zum Ehrennarrenrat ernannt. Für ihn kam Andreas Kornmayer neu ins Gremium. Für die Häs-Ausleihe ist künftig Jannik Pommereau zuständig, der von Nicole Bretzke und Sandra Chylewski unterstützt wird. Den Rückblick als Chronist gab der neue Zunftschreiber Alexander Götz, während sich Udo Heppler und Tobias Huber in der Versammlungsleitung abwechselten.

Schüler, die zur Schulzeit für die Zunft aktiv sind, müssen einen Freistellungsantrag haben. Inzwischen betrifft dies 40 Jugendliche, sodass ein enormer Aufwand entsteht. Daher sei es wichtig, so hieß es, dass die Meldungen rechtzeitig beim Narrenrat eingehen. Die Zunft hat derzeit 455 Mitglieder. Da die Trachtengruppe wegen Personalmangels keine Sonnwendfeier auf dem Wartenberg mehr ausrichtet, befolgen Narren einen Wunsch von Bürgermeister Martin Numberger, diese Veranstaltung wieder aufleben zu lassen.