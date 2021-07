von Thomas Schröter

Bereits seit 1998 betreibt das Familienunternehmen Milkau den Edeka-Lebensmittelmarkt im Geisinger Gewerbegebiet „Kleine Breite“. Weil das Gebäudeensemble, sein Zuschnitt und die technische Infrastruktur mittlerweile etwas in die Jahre gekommen sind, reifen seit geraumer Zeit Pläne für einen Neubau am angestammten Standort.

Das Familienunternehmen Der Name Milkau steht in Geisingen bereits seit 1977, als Gerhard und Anna-Maria Milkau die Lebensmittelabteilung im damaligen Kaufhaus Engesser übernahmen, für Lebensmittel. 1982 eröffneten die Milkaus ihren Edeka-Markt am Postplatz. 1998 erfolgte ein Generationswechsel: Holger und Sonja Milkau übernahmen das Ruder und eröffneten den neuen Milkau-Edekamarkt in der Kleinen Breite, der 2005 eine Erweiterung erfuhr. 2009 eröffneten die Milkaus ihren Edekamarkt in Aldingen, 2015 nahm der Milkau-Edekamarkt in Immendingen seinen Betrieb auf. (tom)

Den aktuellen Stand der Planungen präsentierte Frank Meng, Regionalleiter bei der Edeka Handelsgesellschaft Südwest, dem Technischen Ausschuss bei dessen jüngster Sitzung.

Motivation: Mit dem Neubau eines modernen Edeka-Vollsortimentsmarktes soll eine leistungsfähige regionale Lebensmittel-Nahversorgung in der Region Geisingen langfristig sichergestellt und der Kaufkraftabfluss in benachbarte Zentren reduziert werden. Eine erhöhte Kaufkraftanbindung soll die Einzelhandelsstrukturen in Geisingen kräftigen. Zudem sollen qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze gesichert und ausgebaut werden. Auf Unternehmensebene sollen Betriebsabläufe optimiert werden und funktionale Einschränkungen, darunter die eingeschränkte Sortimentsauswahl, unzureichende Lagerflächen und Kühlräume und die fehlende Rampenanlieferung, beseitigt werden.

