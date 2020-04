von Thomas Schröter

Das neue Wohngebiet „Westäcker“ im Geisinger Ortsteil Gutmadingen nimmt weiter Gestalt an. Nachdem der Gemeinderat im Dezember letzten Jahres den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst hatte, hat das Gremium bei seiner jüngsten Sitzung die zwischenzeitlich konkretisierten Planungen und die baugesetzlich vorgesehene frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. Karl Hermle von dem mit den Planarbeiten beauftragten Büro Hermle skizzierte die Eckpunkte der Planungen.

Das Wohngebiet: Auf dem zirka drei Hektar großen Areal sollen insgesamt 38 Bauplätze mit einer durchschnittlichen Größe von 625 Quadratmetern – der kleinste Bauplatz ist rund 400 Quadratmeter, der größte rund 1000 Quadratmeter groß – entstehen.

Gutmadingen Eine neue Wohnbaufläche für Gutmadingen Das könnte Sie auch interessieren



Ein kleinerer, südlich entlang der Kreisstraße gelegener Teil des Gebietes ist für Geschosswohnungsbau vorgesehen, wobei die maximale Höhe der Gebäude auf drei Geschosse begrenzt ist. Der weitaus größere, nördliche Teil des Wohngebiets bleibt der Bebauung mit Einfamilienhäusern mit maximal zwei Geschossen vorbehalten.

Leipferdingen Eine neue Wohnbaufläche für Leipferdingen Das könnte Sie auch interessieren

Verkehrsanschluss: Die Verkehrsanbindung des künftigen Wohngebiets Westäcker erfolgt zum einen über die Kreisstraße und zum anderen über den „Hauserwiesen-Ring“ im benachbarten Wohngebiet „Hauserswiesen“. Zusätzlich sind Fußwegverbindungen nach Osten, Richtung „Hauserwiesen“ und nach Westen auf einen Feldweg vorgesehen. Innerhalb des projektierten Wohngebiets werden Stichstraßen weitestgehend vermieden, große Teile sollen als verkehrsberuhigte Zonen ausgewiesen werden.

Geisingen Pläne und Realität stimmen nicht überein: Gemeinderat macht Häuslebauern dicken Strich durch die Baurechnung Das könnte Sie auch interessieren

Knackpunkte: Im Zuge der weiteren Planungsarbeiten sind insbesondere zwei Aspekte noch detailliert zu klären. Zum einen die genaue Lage und Gestaltung der Anschlussstelle des neuen Wohngebietes an die Kreisstraße, die unter Aspekten der Verkehrssicherheit möglichst übersichtlich und „entschleunigt“ angelegt werden soll. Zum anderen ist die technische Ausführung des Regenwasserabflusses in einen Retentionsraum in Richtung Donau noch zu klären.