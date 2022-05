Nachwuchs hat sich eingestellt bei den Störchen in der Region Geisingen. Neun sind es inzwischen. Auf einem Nest in Gutmadingen allerdings ist noch nichts zu sehen. Dort sitzt ein Alttier ständig auf dem Nest, was bedeutet, dass dort noch gebrütet wird. In den anderen drei Horsten wird schon kräftig gefüttert – dort betteln die Jungstörche um Futter, wenn eines der Storcheneltern zurückkommt.

Nachwuchs in Aulfingen

Gleich vier sind es in Aulfingen, die immer wieder einmal den Kopf nach oben strecken und auch im Nest aufstehen. Noch ist es dort nicht zu eng. Dies kann sich aber bald ändern, wenn die jungen Adebare wachsen und dann auch noch die ersten Flugübungen machen, um die Flügelmuskulatur zu stärken.

Vier Jungstörche, so viele wie noch nie, gibt es in Aulfingen. | Bild: Paul Haug

Unwetter wäre gefährlich

Manfred Bartler, der Storchenvater der Region, betreut die Horste und wird die Jungtiere in den nächsten Wochen beringen. Seine Sorge war, dass bei einem Kälteeinbruch die Jungtiere gefährdet sind – doch dies hat sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Noch sind aber gerade die kleineren Störche nicht über den Berg.

Ein Unwetter oder ein Kälteeinbruch, der sich aber nicht abzeichnet, können lebensgefährlich werden. Denn das Gefieder der Jungtiere ist noch nicht wasserabweisend, er besteht meist auf Flaum. Nach und nach wachsen die Federn und schützen die Tiere dann vor dem Wetter.

Mehr Hunger

Je nach Größe der Jungtiere werden sie von den Eltern auch einmal allein gelassen, wenn keine Gefahr mehr durch Raubvögel besteht. Denn mit zunehmendem Alter und Gewicht steigt auch der Hunger der jungen Störche. Das derzeit trockene Wetter macht die Nahrungssuche nicht einfach. Auf abgemähten Wiesen suchen die Störche nach Nahrung, vorwiegend Mäuse oder Würmer, sie sind nicht wählerisch.

Die vier Horste In der Region Geisingen gibt es vier besetzte Storchenhorste: zwei in Gutmadingen und je eines in Geisingen in der Nikolausstraße und eines in Aulfingen auf einem Strommasten beim Kindergarten. Der Weißstorch war 1984 und 1994 Vogel des Jahres. Bereits geschlüpft sind in den drei Horsten insgesamt neun Jungtiere, allein in Aulfingen vier. Die Fütterung und das Begrüßungsritual in den Horsten ist unüberhörbar und wird von der Bevölkerung mit Freude beobachtet.

Vieles als Nahrung geeignet

Dass sie nur Frösche auf dem Speiseplan haben, gehört längst der Vergangenheit an. So viele Feuchtgebiete und Tümpel gibt es nicht mehr. Alles was ihnen vor den Schnabel kommt und als Nahrung geeignet ist, wird gefressen – auch Insekten oder gar Fische, die im seichten Wasser gefangen werden. Allein ein Alttier benötigt pro Tag rund 400 Gramm Nahrung, der Nachwuchs pro Tier ein Mehrfaches.

Wo sind die Tiere?

In Geisingen gibt es drei Jungstörche, die immer wieder mal zu sehen sind, in Gutmadingen im Horst auf dem Haus Boll sind es zwei. Die sind von der Größe her auch die ältesten Jungtiere, dort wurde wohl sehr früh mit dem Brutgeschäft begonnen. Auf dem zweiten Nest in Gutmadingen auf dem Giebel des Hauses Bensel stehen die Alttiere nicht im Nest, um den Nachwuchs zu füttern. Eines der Alttiere sitzt immer noch auf den Eiern. Im dortigen Nest, das im vergangenen Jahr zum ersten Mal neu gebaut wurde, gab es auch 2021 verspätet Nachwuchs.

Drehleiter hilft

Das macht die Beringung der Jungstörche nicht einfacher, die wohl in den nächsten zwei Wochen ansteht. Aber nunmehr hat die Stadt Geisingen ja eine eigene Feuerwehr-Drehleiter, mit der die Storchenhorste erreicht werden und Manfred Bartler nach oben bringen. Auch er ist immer wieder unterwegs auf der Baar und schaut nach „seinem Storchennachwuchs“, den er dann im Auftrag der Vogelwarte beringt.

In einem der Gutmadinger Horste sind es zwei Jungtiere, die dürften von der Größe her die ältesten sein. Das Nest in Gutmadingen wird Jahr für Jahr höher und größer und wird wohl aus Sicherheitsgründen im Winter verkleinert. | Bild: Paul Haug

In den Donauauen sieht man derzeit auch eine größere Ansammlung von Störchen. Das sind meist Jungtiere aus dem vergangenen Jahr, die ihre Rückreise aus den Winterquartieren angetreten haben und nun in ihre Geburtsregion zurückgekehrt sind. Störche brüten erst im dritten oder vierten Lebensjahr.