Geisingen vor 4 Stunden

Nach Brand in Schreinerei Rapp: Neue Halle soll bis Weihnachten stehen – Produktionsstart im März

Holz ist der Werkstoff von Ralf und Claudia Rapp in Geisingen. Das Betriebsgebäude ihrer Firma Holzdesign brannte am 8. April diesen Jahres völlig nieder. Gewöhnlich baut die Firma Möbel aus dicken Brettern und Balken. Bis zum Neubau an alter Stelle, mussten die Rapps buchstäblich aber auch viele dicke Bretter bohren, um alle Auflagen und Vorgaben zu erfüllen.