Ideen um mit den Mitgliedern und Freunden in Kontakt zu bleiben und gleichzeitig auch noch etwas für die Vereinskasse zu tun, hatte der Musikverein Kirchen-Hausen im letzten Jahr bereits zweimal. Und nun, am 1. Mai, folgte die dritte Aktion mit dem Vespertäschle für die Maiwanderung.

Letztere fiel mehr oder weniger witterungsbedingt aus, aber nicht die Aktion Vespertäschle. Was im Wald und in der Natur sicher auch gemundet hätte, wurde nun eben größtenteils zuhause verspeist, vielleicht auch auf dem Balkon. In Kirchen-Hausen gehen solche Aktionen weiter, am kommenden Sonntag mit dem Muttertagskuchen der Sportgemeinschaft und am Vatertag, dem eigentlichen Dorffestwochenende eine weitere Aktion des Musikvereins.

Die Aktion Vespertäschle fiel auf eine große Resonanz, wie das Vorstandsduo Marcel Elsässer und Jeanette Marquardt erfreut berichteten. 160 Täschle wurden bestellt, und da war ja eine bunte Vielfalt an Angeboten drin. Gemüse, Obst, ein Getränk nach Wahl, die Käsevariante oder die Wurstvariante. Aus der Region für das Vesper, so Marcel Elsässer. Eier, Wurst, geraucht und eine Dose vom Immensitz, Käse aus Zimmern, beides direkt vom Erzeuger.

160 Portionen zu richten, bedarf auch eine logistischen Planung, damit alles vorhanden ist. Über zwei Tage zog sich das Herrichten hin. Die Papiertüten wurden mit Aufklebern beklebt, am Freitag wurde der Inhalt der nicht gekühlt werden muss, bereits in die Vespertüten gepackt, und dann am Samstagmorgen wurden dann die frischen Zutaten, die teilweise gekühlt werden mussten in aller Frühe dazu gepackt; etwa Käse, Brot, Laugenstange, Quark. Und dies schon in aller Frühe, denn 120-mal den Rest einpacken braucht seine Zeit und es sollten ja aufgrund der Hygienevorschriften nicht zu viele Personen beieinander sein. Und um neun Uhr rollten dann die Vespertaschen-Taxis an. Aufgrund der Menge waren es doch einige Mitglieder mit ihren Auto, s die dann die Vespertaschen auslieferten. Und während der Dorffesttage vom 13. bis 16. Mai plant der Verein gleich mehrere Aktionen.