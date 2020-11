Die Arbeiten finden laut einer Pressemitteilung der Behörde im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße statt. Dazu muss die Bundesstraße voraussichtlich zwei Wochen lang halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit per Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Wie das Regierungspräsidium mitteilt, müssen an der Brücke die verschlissenen Gleitlager und Gleitfedern erneuert werden, um größere Schäden zu vermeiden. Die Baustelle dürfte den Verkehrsfluss bremsen. Deshalb bittet die Behörde schon im Vorfeld die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen.