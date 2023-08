Eine nicht alltägliche Reise hat das Ehepaar Silvia und Jürgen Riesterer unternommen. Mit einem Kramer-Traktor und einem selbstgebauten Wohnanhänger waren die beiden fünf Wochen lang an Nord- und Ostsee unterwegs.

Die Riesterers sind inzwischen wieder zuhause. Und das, obwohl mancher der Kramerfreunde bezweifelt hatte, dass der Motor des Schleppers Kramer KL 350 Export die weite Fahrt übersteht. Den Motor hatte Jürgen Riesterer im letzten Jahr zerlegt. Er stammt von einem britischen Hersteller und Ersatzteile zu bekommen sei tatsächlich nicht einfach, wie er bestätigte. Doch Motor hat durchgehalten. Und zwar die ganze Strecke von exakt 2732 Kilometern.

In Leipferdingen ging es los. Der große Verwandten- und Freundeskreis verabschiedete die Riesterers mit einem Plakat, auf dem „Gute Reise“ stand. Vor dem Start hatte Silvia Riesterer die Tour akribisch ausgearbeitet. Auf einer großen Deutschland-Karte wurde die Tour aufgezeichnet. Dann besorgte sie sich noch Landkarten mit kleinem Maßstab. Man wollte ja kein Verkehrshindernis sein und möglichst viele Nebenstraßen benutzen.

In Geisingen wartete dann die zweite Verabschiedungsgruppe: Mitglieder der Kramerfreunde standen mit ihren Traktoren Spalier. Es gab ein letztes Adieu für die nächsten Wochen. Über die Pfalz fuhr das Paar ins Ahrtal. Dort traf man die Kramerfreunde bei ihrem Ausflug wieder. Dann ging es weiter in Richtung Norden. Der anstrengendste Teil sei das Rothaargebirge im Sauerland gewesen, so die Riesterers. Täglich wurden zwischen 100 und 130 Kilometer Strecke zurückgelegt. Übernachtet wurde auf Campingplätzen, aber auch in freier Natur oder neben Friedhöfen. Dort gab es Wasser, mit dem man den Wasservorrat des Wohnanhängers auffüllen konnte.

Auf Wohnmobilplätzen war das seltsame Gespann mit Traktor und Wohnanhänger meist nicht willkommen. Den Anhänger hatte Jürgen Riesterer selbst gebaut. Große Städte wurden umfahren. Dort hätte man wohl für Aufsehen und eventuell auch für Ärger mit anderen Verkehrsteilnehmern gesorgt. Silvia Riesterer führte jeden Tag das Tagebuch und schickte Bilder an Freunde. Nach den Tagesstrecken waren die Reisenden oft sehr müde. An schönen Plätzen rastete man auch einmal länger.

Von der Nordsee ging es an die Ostsee zur Lübecker Bucht. Dort wurden auch Verwandte besucht, die man schon fünf Jahrzehnte nicht mehr gesehen hatte. In Brockstett besuchten die Leipferdinger ein Schleppertreffen mit 900 teilnehmenden Traktoren. Anders als beim Kramertreffen in Gutmadingen war Riesterers Kramer fast alleiniger Markenvertreter. Nach Süden ging es durch die meisten neuen Bundesländer. Bei Silvia und Jürgen Riesterer hinterließ das dort Gesehene nachhaltigen Eindruck. Leerstehende Gebäude, schlechte Straßen, nur noch teilweise bewohnte Ortschaften – es sei ernüchternd gewesen. Im Vogtland wurde noch ein Mitglied der Kramerfreunde besucht, ehe es durch Bayern und Württemberg wieder nach Hause ging. Nur einmal hat ein Autofahrer wild gehupt und den Vogel gezeigt, sonst gab es keine Beeinträchtigungen.

Zur Buchführung von Silvia Riesterer gehörte auch der Dieselverbrauch: Auf 2732 Kilometern waren es 417 Liter. Über die Reise hat sie bereits den ersten Vortrag bei der Tagespflege in Blumberg gehalten. Es war der erste längere Urlaub der Riesterers und das mit einem so ungewöhnlichen Transportmittel. Doch sie haben wohl Gefallen daran gefunden. Im nächsten Jahr ist eine Tour nach Holland geplant.