Hierbei war die Harley-Davidson eines 44-jährigen Motorradfahrers schon vor dem Sichtkontakt mit der herannahenden Maschine gut hörbar. Als der 44-Jährige auf die Kontrollstelle der Polizei aufmerksam wurde, wurde die Harley-Davidson abrupt leiser. Die Überprüfung führte zur Feststellung, dass der Betroffene mit geöffneter Schalldämpferanlage an die Kontrollstelle herangefahren war und beim Erkennen der Polizei schnell die Klappensteuerung des Endschalldämpfers betätigt hatte.

Eine Viertelstunde später wurde an der Kontrollstelle ein 43-jährige Motorradfahrer mit seiner Ducati überprüft. An der Ducati fehlten die beiden Schallreduzierungen des Endschalldämpfers. Weitere Veränderungen an dem Motorrad führen ebenfalls zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.