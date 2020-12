Caterer und Gastronomiebetriebe, die von der ersten Corona-Welle im Frühjahr betroffen waren und für mehrere Wochen ihren Geschäftsbetrieb einstellen mussten, hofften dann auf den Sommer und das Jahresende: Hochzeiten, viele Weihnachtsfeiern, Familienfeiern, Gesellschaften. Doch daraus wurde nichts. Während bei der ersten Welle nur einige wenige Gastronomen einen Abholservice einrichteten, sind es nunmehr alle.

Firmenweihnachtsfeiern fallen weg

Entsprechende Lokalitäten, die sich für Weihnachtsfeiern anbieten, wie die Scheune in Gutmadingen, der Hecht in Geisingen oder der Sternen in Kirchen-Hausen, müssen das sonst übliche Geschäft über Weihnachten abschreiben. Robert Müller vom Hecht wie auch Partyservice Wenzel aus Geisingen oder die Metzgerei Wimmer hatten sonst in den Wochen vor Weihnachten zahlreiche Firmenweihnachtsfeiern im Kundenstamm.

Lokale Aktion in Geisingen „Bestell- und Abholservice – Zusammen für unsere Gastronomie„ nennt die Stadt Geisingen die Aktion, mit der sie den lokalen Gastro-Betrieben helfen will. Alle Betriebe in der Region Geisingen beteiligen sich und bieten entsprechenden Service an, insgesamt zwölf in Geisingen, Aulfingen Gutmadingen, Kirchen-Hausen und Leipferdingen. Die Homepage der Stadt listet sie auf, samt Kontakt-Möglichkeiten. Weitere Infos: www.geisingen.de/coronavirus/Bestell-und-Abholservice

Partyservice Wenzel hat im Frühjahr schon reagiert und mit einigen Gerichten in der Dose oder Salatsaucen in der Flasche den Geisinger Wochenmarkt besucht. Mit Erfolg, wenngleich es kein gleichwertiger Ersatz für das sonst übliche Catering-Geschäft war und ist. Das Angebot wurde um immer weitere Speisen erweitert, wie Beatrix Huber betont.

Partyservice Wenzel ist inzwischen nicht nur in Geisingen auf dem Wochenmarkt, sondern auch in Tuttlingen, Immendingen und in Schwenningen. Man müsse halt alles versuchen, wie Beatrix Huber vom Partyservice Wenzel sagt. Die Märkte laufen unterschiedlich, von verhalten bis gut, ein Ersatz für die vielen großen Feiern und Veranstaltungen ist dies aber alles nicht.

Mehrgängige Menüs zum Abholen

Mit Erfolg bieten nunmehr Betriebe wie der Hecht in Geisingen oder die Scheune in Gutmadingen komplette, mehrgängige Menüs zum Abholen an. Die Gans zu Martini oder schon zu Weihnachten als Vorbestellung.

Wenn auch zu Weihnachten die Personenzahl für private Feiern auf zehn Erwachsene beschränkt ist, so wird nun im einen oder anderen Wohnzimmer statt im Gastraum diniert. Beliefert von den Profis der Küchen der Gastronomiebetriebe. Und Hoffnungen auf eine Lockerung nach dem 20. Dezember hat wohl niemand, auch Familien planen langfristig.

Solidarität aus der Bevölkerung

Ein großer Teil der Bevölkerung zeigt sich schon jetzt solidarisch mit den örtlichen Betrieben und bestellt Menüs oder Spezialitäten, um sie zuhause im Familien- oder Freundeskreis zu genießen. Von Wurstsalat, Pizza oder Burger zum Abendessen bis hin zum Menü am Sonntag.

Einige der Betriebe bieten nur für die Wochenenden Menüs an, die meisten auch unter der Woche Essen to go. Und selbst Betriebe, die kaum eine Speisekarte zu normalen Zeiten hatten, beteiligen sich an der Aktion „Bestell- und Abholservice – Zusammen für unsere Gastronomen“, die Bürgermeister Martin Numberger initiiert hat und voll unterstützt.

Ob es irgendwann besser wird? Ja, irgendwann schon, sagen alle, aber wann dies sein werde, sei fraglich. Im Frühjahr hatten viele Gastronomen nicht zuletzt auf Weihnachten gehofft.