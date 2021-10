von Thomas Schröter

Das Glasfasernetz für schnelle Breitband-Internetverbindungen in der Region Geisingen, mit dem bislang unterversorgte Bereiche getilgt werden sollen, rückt mit großen Schritten näher. Bereits Ende nächsten Jahres könnte das Netz schrittweise in Betrieb gehen, wie Martin Simonetti vom Planungsbüro CEC-Ingenieure dem Gemeinderat erläuterte.

Trassenverlauf

Den Trassenverlauf habe man, betonte Martin Simonetti, auf Basis des Masterplans so gewählt, dass neben den „weißen Flecken“ möglichst viele Grundstücke sowie eine künftige Bebauung vorgesehene Gebiete erschlossen werden können. Mit Blick auf die anstehenden Ausschreibungen und Baumaßnahmen werde das künftige Glasfasernetz in drei Bauabschnitte gegliedert.

Das Ziel hinter dieser angestrebten Parzellierung sei es, die Bauabschnitte durch mindestens zwei Baufirmen zeitlich parallel vorantreiben zu können und die Arbeiten so zu beschleunigen, erklärte Martin Simonetti.

Hausanschlüsse

Gebäude, die bislang als sogenannte „weiße Flecken“ gelten, deren Internetanbindung bislang also weniger als 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) leistet, erhalten Hausanschlüsse. Erschlossen werden können auch bebaute und unbebaute Grundstücke die unmittelbar am Verlauf der Glasfasertrasse liegen, selbst wenn sie derzeit als „nicht unterversorgt“ gelten. In diesen Fällen – die Fördermodalitäten von Bund und Land wollen es so – beschränkt sich die Glasfaseranbindung allerdings auf so genannte Micro-Rohre, die aufs jeweilige Grundstück führen. Den Hausanschluss müssen die Eigentümer auf eigene Kosten vornehmen lassen.

Förderung Die öffentliche Hand kann in Sachen Breitband-Internet nur dann selbst tätig werden, wenn in einem Bereich weniger als 30 Mbits/s verfügbar sind. Für Gewerbegebiete, Schulen, Kitas und öffentliche Gebäude gelten höhere Schwellenwerte. Ziel ist es, in den unterversorgten Gebieten einen Glasfaser-Anschluss bis zu jedem Haus (Fiber to the Building, FttB) zu gewährleisten. Der Regelsatz für die Förderung beträgt 90 Prozent, wovon 50 Prozent vom Bund und 40 Prozent vom Land kommen. Der Eigenanteil der Kommune liegt demnach bei zehn Prozent. Technik Nach jetzigem Stand gibt es im Einzugsbereich des künftigen Geisinger Glasfasernetzes 231 förderfähige Hausanschlüsse, außerdem können 464 Grundstücke erschlossen werden. Der Trassenbau wird eine Länge von 44 Kilometern aufweisen. Es werden drei Technikzentralen (Point-of-Presence, PoP) als Schnittstellen zwischen der kreisweiten Hauptleitung (Backbone) und dem kommunalen Glasfasernetz eingerichtet. Hinzu kommen 50 Glasfaserverteiler. Verlegt werden 160 Kilometer Glasfaserkabel. Kostenschätzung Die Baukosten für das Glasfasernetz belaufen sich einer aktuellen Kostenschätzung durch das Planungsbüro CEC-Ingenieure auf etwa 6,2 Millionen Euro. Die Kosten werden zu 90 Prozent mit Bundes- und Landesfördermitteln gedeckt, die jeweilige Kommune muss für zehn Prozent aufkommen. Auf Geisingen käme demnach ein Eigenkostenanteil von ungefähr 620.000 Euro zu.

Zeitplan

Derzeit wird die EU-weite Ausschreibung vorbereitet, sie soll Ende dieser Woche veröffentlicht werden. Bereits bei seiner November-Sitzung soll der Gemeinderat die Auftragsvergabe vornehmen. Anfang nächsten Jahres werden die Unterlagen für den finalen Förderbescheid aufbereitet, Ende März/Anfang April kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten anlaufen. Die Bauzeit wird laut Martin Simonetti circa ein Jahr in Anspruch nehmen, wobei das Glasfasernetz bereits ab Ende kommenden Jahres schrittweise in Betrieb genommen werden kann.